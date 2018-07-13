سراج يدرب على الخط العربي في مهرجان صيف النماص1439

محمد بن طحيطح(صدى):

نجح الخطاط سراج العمري أثناء مشاركته ضمن فعاليات مهرجان (صيف النماص .. ملتقانا ) للعام 1439 من خلال تخصصه في تعليم مسكة القلم الصحيحة التي يفتقدها البعض وذلك من خلال تدريب الخطاطين والخطاطات والمبتدئين في مجال تعلم الخط العربي، حيث لاقى الجناح والذي يقيم فيه دوراته التدريبية حضورا لافتا من أهالي وزوار المحافظة.

وقال سراج: إن الخط العربي من الفنون الجميلة التي يمكن أن يتعلمها أي شخص بالاكتساب وليس فيها أي صعوبة في ممارسته وبخاصة في ظل تسهيل الإمكانات لذلك.

يذكر أن سراج حاصل على إجازات في الخط العربي إضافة أن له إسهامات في تفعيل وتدريب فن الخط العربي في إدارة تعليم منطقة عسير لأكثر من ثلاثة عقود.