خلفان تميم: المشكلة ليست في ” تميم ” بل في من حوله

طلال الضوي(صدى):

علَّق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، على الرقم المهول للمتابعين لأمير قطر تميم بن حمد، واتضح أنه من الحسابات الوهمية المتابعة له.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” إذا رأيتم ذلك التناقص في عدد المتابعين للشيخ تميم حيث اتضح الرقم المهول في الارقام الوهمية لحسابه فهذا ليس من الشيخ تميم لكن من البطانة السيئة التي حوله…المشكلة انه متى سيصدق ما نقول ؟ ” .

يذكر أن موقع ” تويتر ” ، قرَّر حذف الحسابات الوهمية من قوام المتابعة، فانخفض عدد متابعي حساب أمير قطر من 2.6مليون متابع الى 231الف متابع وتبين بأنه اشترى ما يقارب 2 مليون متابع وهمي.

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