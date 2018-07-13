” فيديو ” يوثق جهود رجال الأمن لتعقب المجرمين وكشف غموض الجرائم
تقوم الجهات الأمنية بجهود حثيثة بكافة القطاعات، تسهم جميعها في ترسيخ تفوق وقوة رجال الأمن بالمملكة، وقدرتهم على تعقب المجرمين وكشف غموض أكثر الجرائم تعقيدًا.
ونشر الأمن العام، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، فيديو بعنوان ” في قبضة رجال الأمن ” يوثق التنسيق والتكامل الذي يتم بين الوحدات المختلفة في كافة القطاعات الأمنية؛ لأجل رصد المجرمين والتعامل معهم.
حجازي الطائف[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يقوي رجال امننا البواسل كلنا امن لان هذا وطنا وغالي علينا اللهم احفظ وطنا من شرمن به شر يارب
طلال[ عدد التعليقات: 1916 ] نشر منذ 1 ساعة
اله يعطيهم الف عافيه
عمار[ عدد التعليقات: 746 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجازيهم الف خير علي مجهوداتهم الرائعه في حمايتنا والحفاظ علي الامن والامان ويقويهم علي المجرمين يارب
عمار[ عدد التعليقات: 746 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجازيهم الف خير علي مجهوداتهم الرائعه في حمايتنا والحفاظ علي الامن والامان ويقويهم علي المجرمين يارب