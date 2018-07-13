” فيديو ” يوثق جهود رجال الأمن لتعقب المجرمين وكشف غموض الجرائم

نايف السالم(صدى):

تقوم الجهات الأمنية بجهود حثيثة بكافة القطاعات، تسهم جميعها في ترسيخ تفوق وقوة رجال الأمن بالمملكة، وقدرتهم على تعقب المجرمين وكشف غموض أكثر الجرائم تعقيدًا.

ونشر الأمن العام، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، فيديو بعنوان ” في قبضة رجال الأمن ” يوثق التنسيق والتكامل الذي يتم بين الوحدات المختلفة في كافة القطاعات الأمنية؛ لأجل رصد المجرمين والتعامل معهم.