بالفيديو والصور.. إصابة العشرات في انقلاب قطار ركاب بمصر

القاهرة(صدى):

انقلبت ثلاث عربات من قطار ركاب في مصر، خلال رحلته من القاهرة باتجاه الصعيد جنوب البلاد، ما أسفر عن إصابة 34 شخصًا حتى الآن، وفقًا لوسائل إعلام مصرية.

ودفعت قوات الحماية المدنية، بسيارات الإنقاذ والإسعاف، لإنقاذ ركاب القطار، بعد أن ورد إلى مديرية أمن محافظة الجيزة بلاغًا يفيد بانقلاب العربات بقطار ركاب، أمام قرية المرازيق بمركز البدرشين في المحافظة.

من جانبها، أوقفت الهيئة العامة للسكك الحديدة، الحركة على خط الصعيد لحين انتشال القطار والضحايا.

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ارتفاع عدد مصابي قطار البدرشين لـ 55 مصاب

أعلن الدكتور أحمد محي مساعد الوزير للطب العلاجي ارتفاع عدد المصابين جراء حادث قطار البدرشين ليصل إلى 55 إصابة حتى الآن.

وأضاف “محي”، أنه يوجد ٢٥ سيارة موجودة إسعاف في موقع الحادث، مشيراً إلى أنه تم نقل ١٧ مصاب إلى مستشفى الهرم و٩ للحوامدية، و٨ للبدرشين.

وأوضح ” محي “، أن الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان وجهت بنقل مصابي قطار البدرشين إلى مستشفيات الهرم والشيخ زايد التخصصي والهلال، لافتًا إلى أنها تتوجه الأن إلى مستشفى الهرم وذلك للإطمئنان على حالة المصابين.