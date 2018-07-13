عقوبات 93 مخالفة شملتها لائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن البري

علي القحطاني(صدى):

شملت لائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، 32 مادة، وملحقًا يضم جدولًا للمخالفات احتوى على 93 مخالفة وقيمة كل منها.

ويتمثل الهدف من هذه اللائحة، في تنظيم قطاع نقل البضائع بالشاحنات، ورفع الكفاءة المهنية للسائقين ومدراء التشغيل والكفاءة التشغيلية للشاحنات، وكذلك رفع مستوى السلامة على الطرق والحفاظ على البيئة، وتعزيز مستوى تنافسية القطاع لتقديم أفضل الخدمات، فضلًا عن تنظيم العلاقة التعاقدية بين كافة أطراف عملية النقل.

وجاءت المخالفات التي تضمنتها اللائحة، والقيمة المقابلة لكل منها، كما يلي:

1- ممارسة نشاط نقل البضائع بدون ترخيص. 5000 خمسة آلاف ريال

2- ممارسة نشاط وسيط الشحن بدون ترخيص. 5000 خمسة آلاف ريال

3- ممارسة نشاط تأجير الشاحنات بدون ترخيص. 5000 خمسة آلاف ريال

4- ممارسة نشاط نقل البضائع خلال فترة إيقاف الترخيص. 4000 أربعة آلاف ريال

5- ممارسة نشاط وسيط الشحن خلال فترة إيقاف الترخيص. 4000 أربعة آلاف ريال

6- ممارسة نشاط تأجير الشاحنات خلال فترة إيقاف الترخيص. 4000 أربعة آلاف ريال

7- ممارسة نشاط نقل البضائع بترخيص ملغي. 5000 خمسة آلاف ريال

8- ممارسة نشاط وسيط الشحن بترخيص ملغي. 5000 خمسة آلاف ريال

9- ممارسة نشاط تأجير الشاحنات بترخيص ملغي. 5000 خمسة آلاف ريال

10- ممارسة نشاط نقل البضائع من خلال مركز غير مسموح به في المدينة محل الترخيص. 5000 خمسة آلاف ريال

11- ممارسة نشاط وسيط الشحن من خلال مركز غير مسموح به في المدينة محل الترخيص. 5000 خمسة آلاف ريال

12- ممارسة نشاط تأجير الشاحنات من خلال مركز غير مسموح به في المدينة محل الترخيص. 5000 خمسة آلاف ريال

13- التنازل عن ترخيص نشاط نقل البضائع بدون موافقة الهيئة المسبقة. 5000 خمسة آلاف ريال

14- التنازل عن ترخيص نشاط وسيط الشحن بدون موافقة الهيئة المسبقة. 5000 خمسة آلاف ريال

15- التنازل عن ترخيص تأجير الشاحنات بدون موافقة الهيئة المسبقة. 5000 خمسة آلاف ريال

16- إجراء تغيير في كيان المنشأة المرخص لها دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة. 5000 خمسة آلاف ريال

17- إنقاص الحد الأدنى لعدد مركبات الشحن المنفردة و/ أو القاطرات المطلوبة في ترخيص نشاط نقل البضائع. 5000 خمسة آلاف ريال

18- إنقاص الحد الأدنى لعدد مركبات الشحن المنفردة و/ أو القاطرات المطلوبة في ترخيص نشاط تأجير الشاحنات. 5000 خمسة آلاف ريال

19- عدم ارتباط المنشأة بمنصة الهيئة الإلكترونية. 5000 خمسة آلاف ريال

20- عدم الارتباط مع أحد مزودي خدمة التتبع الالي المؤهلين من قِبل الهيئة. 5000 خمسة آلاف ريال

21- عدم الارتباط بنظام إلكتروني محدد من الهيئة. 5000 خمسة آلاف ريال

22- عدم الاشتراك في النظام الآلي لإصدار وثيقة النقل 5000 خمسة آلاف ريال

23- تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق مهني و/ أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة. 3000 ثلاثة آلاف ريال

24- تشغيل سائق ببطاقة سائق مهني و/ أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة منتهية. 1000 ألف ريال

25- عدم حمل السائق لبطاقة سائق مهني و/ أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة 500 خمس مئة ريال

26- قيام الفرد بتشغيل سائق غير سعودي لقيادة الشاحنة. 5000 خمسة آلاف ريال

27- تشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل. 5000 خمسة آلاف ريال

28- تشغيل مركبة نقل ببطاقة تشغيل منتهية. 2000 ألفي ريال

29- التأخر في تقديم طلب تجديد بطاقة تشغيل مركبة النقل بعد انتهائها. 1000 ألف ريال

30- تشغيل مركبة نوع تسجيلها غير مطابق للمعتمد في نشاط نقل البضائع. 3000 ثلاثة آلاف ريال

31- عدم الاحتفاظ ببطاقة التشغيل داخل الشاحنة. 500 خمس مئة ريال

32- عدم تعيين مديراً لنشاط نقل البضائع. 1000 ألف ريال

33- عدم تعيين مديراً لنشاط وسيط الشحن. 1000 ألف ريال

34- عدم تعيين مديراً لنشاط تأجير الشاحنات. 1000 ألف ريال

35- عدم تواجد مدير نشاط نقل البضائع أو من ينوب عنه في مقر النشاط. 500 خمس مئة ريال

36- عدم تواجد مدير نشاط وسيط الشحن أو من ينوب عنه في مقر النشاط. 500 خمس مئة ريال

37- عدم تواجد مدير نشاط تأجير الشاحنات أو من ينوب عنه في مقر النشاط. 500 خمس مئة ريال

38- الامتناع عن تقديم مركبات النقل المستخدمة في نشاط نقل البضائع التي تطلبها الجهات المعنية في حالة الطوارئ. 5000 خمسة آلاف ريال

39- الامتناع عن تقديم مركبات النقل المستخدمة في نشاط تأجير الشاحنات التي تطلبها الجهات المعنية في حالة الطوارئ. 5000 خمسة آلاف ريال

40- عدم تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المنشأة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بنشاط نقل البضائع. 2000 ألفي ريال

41- عدم تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المنشأة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بنشاط وسيط الشحن. 2000 ألفي ريال

42- عدم تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المنشأة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بنشاط تأجير الشاحنات. 2000 الفا ريال

43- عدم موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات عن نشاط نقل البضائع. 1000 ألف ريال

44- عدم موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات عن نشاط وسيط الشحن. 1000 ألف ريال

45- عدم موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات عن نشاط تأجير الشاحنات. 1000 ألف ريال

46- عدم وجود تصريح من المرور لنقل أو سحب المركبات التي وقع عليها حادث أو مخالفة مرورية. 3000 ثلاثة آلاف ريال

47- عدم وجود تصريح نقل مواد خطرة يتطلب نقلها اشتراطات إضافية من جهات أخرى. 5000 خمسة آلاف ريال

48- عدم توفر البيانات المطلوبة في رصد أداء الشاحنة والسائق. 1000 ألف ريال

49- عدم حصول أحد مدراء التشغيل للناقل على دورة الجدارة المهنية. 2000 ألفي ريال

50- تشغيل شاحنة غير مسجلة في المملكة للنقل الداخلي دون موافقة الهيئة. 5000 خمسة آلاف ريال

51- تحميل البضاعة بطريقة غير آمنة. 3000 ثلاثة آلاف ريال

52- استخدام الشاحنة للمسارات المحظورة من قبل الهيئة. 3000 ثلاثة آلاف ريال

53- عدم التأكد من أن البضاعة غير محظورة. 3000 ثلاثة آلاف ريال

54- عدم وجود وثيقة نقل للبضاعة. 3000 ثلاثة آلاف ريال

55- عدم وجود بيان حمولة للرحلة في حال إصدار أكثر من وثيقة نقل. 1000 ألف ريال

56- عدم تضمين وثيقة النقل أو بيان الحمولة للبيانات المطلوبة. 1000 ألف ريال

57- عدم التأكد من نوع البضاعة. 1000 ألف ريال

58- عدم التحقق من أسم مالك البضاعة أو هويته أو عنوانه. 1000 ألف ريال

59- تحميل وتفريغ البضاعة في الأماكن الغير مخصصة لذلك. 3000 ثلاثة آلاف ريال

60- تأجير شاحنة دون عقد تأجير. 4000 أربعة آلاف ريال

61- عدم تضمين عقد التأجير على جميع البيانات الأساسية المطلوبة. 3000 ثلاثة آلاف ريال

62- الامتناع عن استلام مركبة النقل المؤجرة من المستأجر وقت إعادتها أو فور الإبلاغ عن وقوع حادث عليها. 3000 ثلاثة آلاف ريال

63- عدم انهاء عقد التأجير عند الإبلاغ عن وقوع حادث للمركبة المؤجرة. 2000 ألفي ريال

64- عدم قيام المؤجر بتقدير الضرر على مركبة النقل من قبل المستأجر من خلال جهة التقييم المعتمدة من الهيئة. 1000 ألف ريال

65- عدم استبدال مركبة النقل المستأجرة في حالة ظهور خلل فني بها. 2000 ألفي ريال

66- قيام المؤجر بإجراء تعديل على البيانات الأساسية المطلوبة بعقد التأجير دون موافقة الهيئة. 3000 ثلاثة آلاف ريال

67- عدم تزويد المستأجر بنسخة من عقد تأجير مركبة النقل. 1000 ألف ريال

68- تأجير شاحنة بحالة فنية غير سليمة. 3000 ثلاثة آلاف ريال

69- التأجير لغير المرخص له بنشاط نقل البضائع. 5000 خمسة آلاف ريال

70- تأجير مركبات شحن منفردة أو قاطرات للأفراد. 5000 خمسة آلاف ريال

71- عدم التقيد بالأنظمة المعتمدة رسمياً لتفويض السائق في نشاط التأجير. 2000 ألفي ريال

72- عدم الامتثال لطلب مراقب الخدمة او الجهة المخولة من الهيئة اجراء الفحص الفني على جانب الطريق. 2000 ألفي ريال

73- عدم التقيد بفترات القيادة والراحة للسائق. 3000 ثلاثة آلاف ريال

74- تدخين السائق داخل الشاحنة. 500 خمس مئة ريال

75- تدخين السائق داخل شاحنة نقل المواد الخطرة. 1000 ألف ريال

76- استعمال شاحنة لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد. 5000 خمسة آلاف ريال

77- عدم ملائمة مركبة النقل لنوع الحمولة المنقولة. 5000 خمسة آلاف ريال

78- عدم تركيب حواجز الحماية الامامية أو الخلفية أو الجانية للشاحنة. 5000 خمسة آلاف ريال

79- عدم مطابقة حواجز الحماية الامامية أو الخلفية أو الجانية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة 4000 أربعة الاف ريال

80- عدم تركيب الأجهزة المرتبطة بنظام خدمة التتبع الآلي في مركبة النقل. 3000 ثلاثة آلاف ريال

81- عدم سلامة الأجهزة المرتبطة بنظام خدمة التتبع الآلي في مركبة النقل. 2000 ألفي ريال

82- عدم وجود أو إزالة أي من العلامات أو البيانات المعتمد وضعها على مركبة النقل. 1000 ألف ريال

83- عدم وجود أو إزالة أي من العلامات أو البيانات المعتمد وضعها على مركبة نقل المواد الخطرة. 2000 ألفي ريال

84- عدم وضع صورة من الترخيص في مكان بارز في موقع ممارسة نشاط نقل البضائع. 500 خمسمائة ريال

85- عدم وضع صورة من الترخيص في مكان بارز في موقع ممارسة نشاط وسيط الشحن. 500 خمسمائة ريال

86- عدم وضع صورة من الترخيص في مكان بارز في موقع ممارسة نشاط تأجير الشاحنات. 500 خمس مائة ريال

87- عدم مراجعة المرخص له بممارسة نشاط نقل البضائع خلال مدة (10) عشرة أيام من تاريخ استدعائه من قبل الهيئة. 3000 ثلاثة آلاف ريال

88- عدم مراجعة المرخص له بممارسة نشاط تأجير الشاحنات خلال مدة (10) عشرة أيام من تاريخ استدعائه من قبل الهيئة. 3000 ثلاثة آلاف ريال

89- عدم مراجعة المرخص له بممارسة نشاط وسيط الشحن خلال مدة (10) عشرة أيام من تاريخ استدعائه من قبل الهيئة. 3000 ثلاثة آلاف ريال

90- عدم مراجعة الشخص العامل في نقل البضائع لحسابه الخاص خلال مدة (10) عشرة أيام من تاريخ استدعائه من قبل الهيئة. 3000 ثلاثة آلاف ريال

91- تشغيل شاحنة خلال فترة إيقافها. 5000 خمسة آلاف ريال

92- عدم تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها. 1000 ألف ريال

93- مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة والتي لم ينص عليها في جدول المخالفات والعقوبات. 1000 ألف ريال