5 أشياء يجب فحصها بشكل دوري عند صيانة السيارة

اميرة خالد(صدى):

يؤدي إهمال صيانة السيارة مع مرور الوقت إلى زيادة الأعطال فيها، لذا يجب أن تكون صيانة سيارتك الدورية من أولوياتك، حتى لا تتفاجأ بأعطال أثناء السير أو السفر.

لذا نستعرض هنا أهم ما يجب فحصه في السيارة بصورة دورية.

1- قياس ضغط الإطارات:

إحدى الأمور الهامة التي يجب متابعتها بصفة دورية هي ضبط ضغط الإطارات، حيث أنه في حال كان ضغط الهواء كبير في الإطارات، قد يتعرض الإطار للانفجار مع شدة الحرارة في منطقتنا العربية، وحال انخفاض الضغط تتلف الإطارات بصورة سريعة فضلاً عن زيادة استهلاك الوقود.

2- الكشف على مستوى زيت المحرك:

محرك السيارة من أهم أجزاء عملية تشغيل السيارة، وفي حال انخفاض زيت المحرك يتضرر المحرك بصورة كبيرة وقد يؤدي إلى توقف السيارة بالكامل، لذا يجب قياس زيت المحرك بصورة مستمرة.

3- فحص مستوى زيت المكابح:

يجب أيضا فحص مستوى زيت المكابح بصورة مستمرة، حيث قد يحدث تسريب بأحد الأنابيب الخاصة بدورة زيت المكابح ولا تشعر به.

4- فحص المياه في نظام التبريد:

يجب الاهتمام بفحص مستوى المياه في الردياتير، حيث أنه المسؤول عن الحفاظ على نظام التبريد لمحرك السيارة، وفي حال انخفاض المياه أو تسربها، ترتفع درجة حرارة المحرك بصورة كبيرة مما قد يؤدي إلى إضرار جسيمة به.

5- فحص شمعات الإشعال (البوجيهات):

شمعات الإشعال لها وظيفة هامة جدا للمحرك، حيث أنها هي المسؤولة عن توليد الشرارة لإشعال مزيج الهواء والوقود في اسطوانات المحرك لتشغيل المحرك، وفي حال تلف الشمعات تفقد وظيفتها مما يؤدي إلى ضعف عمل المحرك.