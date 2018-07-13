” صحة جازان ” تحذر المواطنين من الآثار السلبية لموجة الغبار

تركي السالم (صدى):

حذرت المديرية العامة للشئون الصحيّة بمنطقة جازان، من الأجواء المغبرة السائدة التي تؤثر سلبًا على الصحة وخاصةً كبار السن والأطفال، لافتة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بالأمراض، خاصةً التحسسية والتنفسية منها.

ودعت ” صحة جازان ” لاتخاذ الإجراءات الوقائية في ظل الظروف الجوية السائدة، والبقاء في المنازل خاصةً لمرضى الربو والحساسية أو الأمراض الرئوية، وارتداء الكمامات الواقية من الغبار عند الضرورة.

وأوضحت أن بعض الأشخاص يصابون بحساسية موسمية أثناء العواصف الترابية، والتي تؤدي إلى اضطراب التنفس، وتزايد حالات الانقباض بالقصبات الهوائية وضيق النفس ونقص الأكسجين والسعال، مما يترتب عليه حدوث التهابات رئوية أو ما ينتج عنها من مضاعفات، نظرًا لاحتواء ذرات الغبار على البكتيريا والفيروسات والتي يزيد نشاطها خلال هذه الفترة.

ونصحت ” صحة جازان ” ، بالانتظام على علاج الحساسية والربو حسب تعليمات الطبيب، والتواصل مع الطبيب المعالج لتعديل الجرعة إذا تطلب الأمر، فضلًا عن تجنب ارتداء العدسات اللاصقة في المناطق المعرضة للعواصف ‏الرملية‏، لأنها قد تسبب مع حبيبات الرمل تهيجًا في العيون ومشاكل بصرية.

ووثق مقطع فيديو، المعاناة التي يتعرض لها قائدي المركبات، تزامنًا مع موجة الغبار التي تجتاح جازان حاليًا.