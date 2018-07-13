تحويل مسجد لمكاتب إدارية بشركة الاتصالات السعودية
قام عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، بشن هجومًا على شركة الاتصالات السعودية؛ وذلك لتحويلها فرعها في القصيم مسجدًا بمجمع الاتصالات لمكاتب إدارية؛ وذلك بحجة وجود عمليات ترميم بالداخل.
كما تداولوا مقطع فيديو ظهر به تحويل المسجد لمكاتب إدارية، وهو الأمر الذي انتقده البعض على ” تويتر ” واسموه بالتصرف الغير مسؤول.
درباويه[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 4 ساعات
عادي يا كثر المساجد عندنا وهم يبون يستغلون المكان.. اللي يشوفكم يقول انه للحين في ناس تصلي.. اغلب الموظفين في بريك الصلاة يطلع يدخن.. والناس اذا قفلت المحلات وقت ااصلاة تلاقيهم جالسين ينتظرون بالسيارات..
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2775 ] نشر منذ 3 ساعات
شركة ربحها ملايين في اسبوع مهي قادرة تتصرف!!!
بإمكانها تستأجر او تستخدم الكرفانات والغرف الجاهزة
عذرهم غير مقبول
qlq[ عدد التعليقات: 3146 ] نشر منذ 2 ساعتين
حلالهم وبكيفهم
ابن المملكة[ عدد التعليقات: 2518 ] نشر منذ 2 ساعتين
يجب محاسبة ومعاقبة المسؤول الذين امر بتحويل بيت الله الى مكاتب تنجس وتداس بالاحذية القذرة حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو زيد[ عدد التعليقات: 2518 ] نشر منذ 2 ساعتين
الانسان المسلم لايرضى ولايسمح بذلك الفعل لكيد انه كافر مسيحي او بوذي
حسين[ عدد التعليقات: 2518 ] نشر منذ 2 ساعتين
عذر وقح وغير مقبول قاموا بهذا العمل تمهيدا لإلغاء الجامع الله لايوفقهم
فهد[ عدد التعليقات: 1400 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله هذا استهتار ويجب معاقبة اشد العقوبة
كيف بيعملوا هيك
نوير[ عدد التعليقات: 478 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله بيوت الله لها قدسية والتصرف هيك يدينهم بكل الاشكال
ويجب معاقبتهم اشد عققاب
نوير[ عدد التعليقات: 478 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله بيوت الله لها قدسية والتصرف هيك يدينهم بكل الاشكال
ويجب معاقبتهم اشد عققاب
ابو زيد[ عدد التعليقات: 2518 ] نشر منذ 2 ساعتين
نشكر المواطن جزيل الشكر الذي قام بتصوير هذا التعدي على حرمة بيوت الله
ابو زيد[ عدد التعليقات: 2518 ] نشر منذ 2 ساعتين
الانسان المسلم لايرضى ولايسمح بذلك الفعل المشين اكيد كن امر بهذا التصرف انه انسان كافر مسيحي او بوذي
ابن المملكة[ عدد التعليقات: 2518 ] نشر منذ 2 ساعتين
يجب محاسبة ومعاقبة المسؤول الذين امر بتحويل بيت الله الى مكاتب تنجس وتداس بالاحذية القذرة اشد العقاب حسبنا الله ونعم الوكيل
المر[ عدد التعليقات: 1547 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا مكان مخصص للموظفين للصلاة فيه مو مسجد يغيرون المكان يسوون المبني لهم مافيه شي
مغرد[ عدد التعليقات: 1929 ] نشر منذ 2 ساعتين
الى حوله الى مكتب امسكوه وامسحوا به الارض
هلا بالخميس[ عدد التعليقات: 2518 ] نشر منذ 2 ساعتين
اهانة واستهتار واحتقار للجامع نرجوا معاقبة المتسبب اشد العقوبة
فارس[ عدد التعليقات: 2518 ] نشر منذ 1 ساعة
الله ينتقم منهم اشد الانتقام
قهر[ عدد التعليقات: 2518 ] نشر منذ 1 ساعة
والله الانسان المحترم وليس بمسلم لايرضى بهذا التصرف الاهجن ولاحول والاقوة الا بالله
ابو زيد[ عدد التعليقات: 2518 ] نشر منذ 1 ساعة
في هذا اليوم الجمعة وفي هذه الساعة المباركة ندعوك يارب بمعاقبة من سمح وسهل بتدنيس هذا الجامع بقدرتك وعقوبتك
ابن البلد[ عدد التعليقات: 665 ] نشر منذ 1 ساعة
تصرف لايلبق بشركة حكومية ويجب معاقبة المسؤول
حسين[ عدد التعليقات: 2518 ] نشر منذ 44 دقيقة
نطالب معاقبة المسؤول المتسبب في اهانة والتعدي على حرمة بيوت الله
ابو زيد[ عدد التعليقات: 2518 ] نشر منذ 7 دقائق
الله لايوفق من سمح ووافق على اهانة وتدنيس حرمة بيوت الله