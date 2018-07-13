تحويل مسجد لمكاتب إدارية بشركة الاتصالات السعودية

عادل الحربي(صدى):

قام عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، بشن هجومًا على شركة الاتصالات السعودية؛ وذلك لتحويلها فرعها في القصيم مسجدًا بمجمع الاتصالات لمكاتب إدارية؛ وذلك بحجة وجود عمليات ترميم بالداخل.

كما تداولوا مقطع فيديو ظهر به تحويل المسجد لمكاتب إدارية، وهو الأمر الذي انتقده البعض على ” تويتر ” واسموه بالتصرف الغير مسؤول.