” تعليم الطائف ” تدعو المرشحين للوظائف التعليمية للمقابلة الشخصية

فاطمة المالكي(صدى):

وجهت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلة في إدارة شؤون المعلمين، دعوتها للمرشحين للوظائف التعليمية، لتسجيل موعد المقابلة الشخصية، وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي:

http://gta.moe

وأوضحت ” تعليم الطائف ” ، أنه ينبغي التسجيل لاستكمال إجراءات حجز موعد المقابلة الشخصية، وذلك من يوم الأحد الموافق 1/11/1439هـ إلى يوم الثلاثاء الموافق 3/11/1439هـ، ورفع مسوغات التعيين على نظام المقابلات.

ومن جهته، كشف المدير العام للتعليم طلال مبارك اللهيبي، عن ترحيبه بالمعلمين المعينين حديثًا، وبانضمامهم لكوكبة المعلمين في المدارس، مؤكدًا أنهم إضافة إيجابية للتعليم والتعلم، معربًا عن تمنياته لهم بالتوفيق والعون ونجاح حياتهم العملية.