موعد بدء العمل بنظام ” الإفلاس ” الجديد
تبدأ وزارة التجارة والاستثمار في العمل بنظام ” الإفلاس ” الجديد عقب إجازة عيدالأضحى المبارك في الـ7 من شهر ذي الحجة، ما سيسهم في معالجة حالات الإفلاس أو التعثر التي تتعرض لها الشركات.
وأكد أمين لجنة الإفلاس في الوزارة ماجد الرشيد، أنه يتطلع لأن يسمح هذا النظام بتقديم حلول أفضل للشركات المتعثرة، مشيرًا إلى وجود شركات تجارية ليست في أفضل حالاتها بسبب ما لديها من إشكاليات.
وأوضح ” الرشيد ” ان النظام الجديد سيسهم في معالجة حالات الإفلاس أو التعثر التي تتعرض لها الشركات، لافتًا إلى أن الموقع الإلكتروني الخاص بلجنة الإفلاس يتضمن جميع القضايا المرفوعة، تشمل كافة التفاصيل التي ترد من خلال التحديث المستمر.
وكان مجلس الوزراء وافق في فبراير الماضي على نظام الإفلاس، الذي يهدف إلى تنظيم إجراءات الإفلاس وهي: ” التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية، التسوية الوقائية لصغار المدينين، إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، التصفية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية “.
ماجد[ عدد التعليقات: 1822 ] نشر منذ 4 ساعات
#نظام_الإفلاس خدعة جديدة للنهب والسرق والإختلاس ولا تنطلي إلا على خبل
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1172 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههه شي غريب قاعد يصير؟؟ وين الحزم والرتز عن الخاين المستذكي الذي اخترع هذا النظام؟ تاركين مصلحة المواطنين اصحاب الأولوية، ويفكرون بتعويض التجار لو نقصت اموالهم ريال واحد
محمد[ عدد التعليقات: 140 ] نشر منذ 4 ساعات
انا اعلنت افلاسي
qlq[ عدد التعليقات: 3146 ] نشر منذ 2 ساعتين
مخرج جيد
ولكن تاريخ التطبيق تأكدو منه