نائب وزير الحج والعمرة يرأس ورشة عمل ” التوجه الاستراتيجي للحج ضمن رؤية 2030 “

مكة المكرمة(صدى):

أكد معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أن ” الوزارة ” تعمل على عدة محاور، للارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين القادمين إلى المملكة لافتا أن من أبرز هذه الخدمات تطوير أعمال مهن أرباب الطوائف والارتقاء بالخدمات التي تقدمها شركات حجاج الداخل وذلك باستخدام أحدث وسائل التقنية من أجل أن تكون رحلة أداء مناسك الحج سهلة وميسرة من خلال الجهود البشرية والإمكانات التقنية المقدمة.

وأفاد معاليه خلال ترؤسه مساء أمس ورشة عمل ” التوجه الاستراتيجي للحج ضمن رؤية ٢٠٣٠ ” بفندق هيلتون بمكة المكرمة بحضور وكلاء الوزارة ومديري عموم فروعها في مكة المكرمة ومحافظة جدة ومسؤولي وممثلي الشركات والمؤسسات المقدمة لخدمات حجاج الداخل , أن رؤية المملكة قدمت استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الحج والعمرة للانتقال من خدمة الحاج والمعتمر إلى صناعة متخصصة تقدم بكل مهنية واحترافية وكذلك الانتقال من العمل الموسمي إلى ثقافة العمل على مدار العام علاوة على العمل وفق قيم وتعاليم العقيدة الإسلامية السمحة لتقديم خدمات متميزة والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة لتيسير أداء الحجاج والمعتمرين لمناسكهم إلى جانب توحيد الجهود لتحفيز المواطن ليسهم بدوره في خدمة ضيوف الرحمن سواء كان مكلفاً أو متطوعاً.

وشدد على أهميه تضافر جهود كافة المؤسسات المختصة وذات العلاقة بمنظومة الحج والعمرة والارتقاء بمهارات العاملين في الخدمة الميدانية لضمان تقديم خدمات متميزة للحجاج والمعتمرين وذلك باعتماد برامج تدريبية متميزة وفاعلة مبينا أن العاملين في الوزارة يدركون أهمية هذه المرحلة لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – لافتا أن مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الحج والعمرة يعمل جاهداً لرفع مستوي التنسيق مع الجهات الداعمة لتحقيق الرؤية وتوفير الدعم التخصصي لتعزيز جودة ومواءمة المبادرات والمشاريع.