فشل سامباولي يضع الاتحاد الأرجنتيني في حيرة

نواف السالم(صدى):

خرج كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، للحديث حول موقف مدرب المنتخب خورخي سامباولي، بعد توديع مونديال روسيا 2018 من دور الـ16.

وقال ” تابيا ” إن ” سامباولي ” لديه عقد كمدرب للمنتخب الوطني، رافضًا الإعلان عن استمراره في صفوف المنتخب بالفترة المقبلة، أو التأكيد على إقالته من تدريب ” التانجو “.

ولم يحسم رئيس الاتحاد الأرجنتيني، موقفه من تجديد الثقة في ” سامباولي ” أو إقالته بعد سلسلة المشاحنات التي شهدها المنتخب الأرجنتيني في المونديال بين اللاعبين والمدرب.

يذكر أن منتخب الأرجنتين قد ودع مونديال روسيا 2018 على يد فرنسا بنتيجة 4-3 بدور الـ16، بعدما تأهل من دور المجموعات بعد معاناة كبيرة أقصى بها نيجيريا.