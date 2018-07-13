فشل سامباولي يضع الاتحاد الأرجنتيني في حيرة
خرج كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، للحديث حول موقف مدرب المنتخب خورخي سامباولي، بعد توديع مونديال روسيا 2018 من دور الـ16.
وقال ” تابيا ” إن ” سامباولي ” لديه عقد كمدرب للمنتخب الوطني، رافضًا الإعلان عن استمراره في صفوف المنتخب بالفترة المقبلة، أو التأكيد على إقالته من تدريب ” التانجو “.
ولم يحسم رئيس الاتحاد الأرجنتيني، موقفه من تجديد الثقة في ” سامباولي ” أو إقالته بعد سلسلة المشاحنات التي شهدها المنتخب الأرجنتيني في المونديال بين اللاعبين والمدرب.
يذكر أن منتخب الأرجنتين قد ودع مونديال روسيا 2018 على يد فرنسا بنتيجة 4-3 بدور الـ16، بعدما تأهل من دور المجموعات بعد معاناة كبيرة أقصى بها نيجيريا.
طلال[ عدد التعليقات: 1913 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله يلعنك ياشيخ انت واتحادك المتخبط
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1169 ] نشر منذ 30 دقيقة
نكدت علي 💔
عمار[ عدد التعليقات: 744 ] نشر منذ 29 دقيقة
اتحاد فاشل للاسف👎
طاهر[ عدد التعليقات: 1819 ] نشر منذ 28 دقيقة
رأس الهرم الأتحاد فاسد وزبالة لذلك المنتخب م راح يشوف خير حتى لو يصيرون بالتانغو الف ميسي