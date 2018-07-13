” التنمية العقاري ” يعلن عن 10 وظائف إدارية شاغرة

عادل الحربي (صدى):

أعلن صندوق التنمية العقاري، اليوم الجمعة، عن توفر 10 وظائف إدارية شاغرة في مجال الموارد البشرية.

وأوضح خبير الموارد البشرية حمد المنيف، أن الوظائف متاحة لحملة البكالوريوس، لافتًا إلى أنه للتعرف على تفاصيل الوظائف والشرط من خلال الرابط التالي