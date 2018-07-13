” التنمية العقاري ” يعلن عن 10 وظائف إدارية شاغرة
أعلن صندوق التنمية العقاري، اليوم الجمعة، عن توفر 10 وظائف إدارية شاغرة في مجال الموارد البشرية.
وأوضح خبير الموارد البشرية حمد المنيف، أن الوظائف متاحة لحملة البكالوريوس، لافتًا إلى أنه للتعرف على تفاصيل الوظائف والشرط من خلال الرابط التالي
حسام جنبى[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 44 دقيقة
طلبة الخريجين من المعهد العقارى السعودى والمعهد العالى للهندسة والمساحة وكلية الهندسة .. ورغم هذة الكليات الأكاديمية والمعاهد بالمملكة العربية السعودية الاحظ أنا وجميع المواطنين السعوديين كثرة العمالة الأجنبية بالشوارع والعقار والبلدية من مهندسين ومساعديين أجانب يعملون فى جميع المواقع مثل تخطيط الطرق والمخططات العقارية وغيرها .. إذا أين وزارة العمل من توظيف الكوادر والمهندسين السعوديين من تلك المهن ؟ مع العلم هناك العمالة الوافدة مازالت منتشرة بشركات العقار والمكاتب يعملون مندوبين بيع وشراء ودخلهم يفوق الملايين سنويا .