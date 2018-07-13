بالفيديو.. سيدة قطرية تفضح ” تميم ” : الشعب يبكي من كثرة الديون

طلال الضوي(صدى):

وجهت مواطنة قطرية رسالة لأمير قطر تميم بن حمد تتحدث فيها عن ما يعانيه الشعب القطري من فقر، مؤكدة أن الشعب يعيش على ” صندوق الزكاة ” وأن المواطنين يبكون من كثرة الديون التي تلاحقهم، ومن البطالة التي يعاصرها الشباب بقطر.

وكذبت السيدة التي تنتمي لأسرة آل ثاني كل ما تكتبه الصحف العالمية عن الشعب القطري باعتباره أغنى شعب في العالم وأعلى رواتب، مشيرة إلى أن الوجه الحقيقي الذي يعاصره الشعب القطري يدحض هذه الأكاذيب.

ويُعد هذا هو الناتج الطبيعي لما يقوم به ” تميم ” من استغلال أموال الشعب القطري وثرواته لتخصيصه للجماعات الإرهابية والمرتزقة المشردين، دون أي مبالاة باحتياجات شعبة، أو النظر لسوء الأحوال الاقتصادية الذي آلت إليه البلاد.