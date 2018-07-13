بالفيديو.. سيدة قطرية تفضح ” تميم ” : الشعب يبكي من كثرة الديون
وجهت مواطنة قطرية رسالة لأمير قطر تميم بن حمد تتحدث فيها عن ما يعانيه الشعب القطري من فقر، مؤكدة أن الشعب يعيش على ” صندوق الزكاة ” وأن المواطنين يبكون من كثرة الديون التي تلاحقهم، ومن البطالة التي يعاصرها الشباب بقطر.
وكذبت السيدة التي تنتمي لأسرة آل ثاني كل ما تكتبه الصحف العالمية عن الشعب القطري باعتباره أغنى شعب في العالم وأعلى رواتب، مشيرة إلى أن الوجه الحقيقي الذي يعاصره الشعب القطري يدحض هذه الأكاذيب.
ويُعد هذا هو الناتج الطبيعي لما يقوم به ” تميم ” من استغلال أموال الشعب القطري وثرواته لتخصيصه للجماعات الإرهابية والمرتزقة المشردين، دون أي مبالاة باحتياجات شعبة، أو النظر لسوء الأحوال الاقتصادية الذي آلت إليه البلاد.
مواطنة قطرية توجه رسالة للصهيوني الصغير #يتيم_المجد:
الصحف العالمية تكتب وتقول شعب قطر أغنى شعب في العالم وأعلى رواتب وهذا كذب اغلب الشعب القطري عايش على صندوق الزكاة و (الفقير) ابن عم (الكلب).
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.#صهاينة_قطر يصرفون أموال الشعب القطري على الإرهاب و الإرهابيين والمرتزقة المشردين pic.twitter.com/91bNpiaaBb
— الردع السعودي 🇸🇦 (@Alrad3sa) July 13, 2018
طلال[ عدد التعليقات: 1916 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههههههههههههههههه واخيراااا نهايه تميم ننتظر وسنري
ماجد[ عدد التعليقات: 1822 ] نشر منذ 3 ساعات
حسبي الله ونعم الوكيل فيه وامثاله سيعذبه الله في الدنيا والاخره
👽الروووووح☠️ الشررررريره 👻[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 3 ساعات
عندنا وعندهم الخير….. لانرمي الناس بالحجاره وبيوتنا من زجاح…… يعني عشان مثل هالحالات عندهم نهيجهم… اجل وش نقول حنا عن الكم الهائل اللي عندنا من الفقراء والمساكين والارامل واللي عايشين علي الجمعيات الخيريه واهل الخير والضمان وبعضهم عايش على الارضفه وتحت الكباري وماعندهم سكن
qlq[ عدد التعليقات: 3146 ] نشر منذ 3 ساعات
بحريقة
شر البلية مايضحك[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 2 ساعتين
اعلام موجه يسب في قطر وايران كانهم هم مشاكل العالم .. لوتم توجيه هذا الاعلام لقضايا داخلية لراينا التغير الكثير مثا قضايا قلة المدارس الحكومية في الرياض وارتفاع البطالة وتدني مستوى المعيشة والرفاهية للمواطن بعد زيادة رسوم لخدمات سيئة من غير اسباب مقنعة وبدون تطوير يذكر ..
ابو احمد[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 2 ساعتين
عندنا مثلهم واكثر
فهد[ عدد التعليقات: 1400 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله هاذولا ما بيتأثروا بما يحكي الشعب
مصلحتهم فوق كل شئ
فيصل[ عدد التعليقات: 929 ] نشر منذ 2 ساعتين
الشعب هو الوحيد الذي يملك حل الازمة
فيصل[ عدد التعليقات: 929 ] نشر منذ 2 ساعتين
الشعب هو الوحيد الذي يملك حل الازمة
نوير[ عدد التعليقات: 478 ] نشر منذ 2 ساعتين
مفروض هذا اغنى شعب في العالم واعلى رواتب كيف ما يحكي يتيم المجد
وين ها الغنا بقى
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1772 ] نشر منذ 2 ساعتين
صدى
إني اقراء لأوباش نذرو بالذود عن يتيم المجد وعاق ابوة
محمد الشهري[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 1 ساعة
ودي اصدق بس قويه جدا اعلى دخل في العالم دخل المواطن القطري رواتب عاليه سكن
ابن البلد[ عدد التعليقات: 665 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يفرج كربتكم
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10717 ] نشر منذ 37 دقيقة
لن ينهي حكومة الحمارين الا الشعب القطري الشريف