وظائف تعليمية وإدارية وهندسية شاغرة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عن توفر عدة وظائف تعليمية وإدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، وذلك لحملة الدبلوم والبكالريوس فأعلى، بالعديد من التخصصات، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– منسق مساحة.

– مهندس/ أخصائي نظافة.

– أخصائي استلام مشاريع.

– محلل تخطيط بنية تحيتة.

– منسق جدولة.

– منسق مسؤولية اجتماعية.

– معلم ” لغة عربية ” .

– معلم ” اجتماعيات ” .

– مهندس/ أخصائي طرق.

– معلم ” رياضيات ” .

– معلم ” علم نفس/ علم اجتماع/ خدمة اجتماعية ” .

– محلل/ مختبر كيميائي.

– مشرف/ أخصائي أمن ” بمدينة جازان ” .

– أخصائي إدارة مشاريع رئيسية ” بمدينة جازان ” .

– معلم ” فيزياء ” .

– معلم ” كيمياء ” .

– منسق مراسم ومناسبات ” جازان ” .

– معلم ” تدريبات سلوكية ” .

– معلم ” بحث ومكتبة ” .

– أخصائي إدارة مشاريع رئيسية.

ويمكن الإطلاع على تفاصيل وشروط تلك الوظائف، من قِبل الراغبين في العمل بها، وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي هنــــا .