وظائف تعليمية وإدارية وهندسية شاغرة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع
أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عن توفر عدة وظائف تعليمية وإدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، وذلك لحملة الدبلوم والبكالريوس فأعلى، بالعديد من التخصصات، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:
– منسق مساحة.
– مهندس/ أخصائي نظافة.
– أخصائي استلام مشاريع.
– محلل تخطيط بنية تحيتة.
– منسق جدولة.
– منسق مسؤولية اجتماعية.
– معلم ” لغة عربية ” .
– معلم ” اجتماعيات ” .
– مهندس/ أخصائي طرق.
– معلم ” رياضيات ” .
– معلم ” علم نفس/ علم اجتماع/ خدمة اجتماعية ” .
– محلل/ مختبر كيميائي.
– مشرف/ أخصائي أمن ” بمدينة جازان ” .
– أخصائي إدارة مشاريع رئيسية ” بمدينة جازان ” .
– معلم ” فيزياء ” .
– معلم ” كيمياء ” .
– منسق مراسم ومناسبات ” جازان ” .
– معلم ” تدريبات سلوكية ” .
– معلم ” بحث ومكتبة ” .
– أخصائي إدارة مشاريع رئيسية.
ويمكن الإطلاع على تفاصيل وشروط تلك الوظائف، من قِبل الراغبين في العمل بها، وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي هنــــا .
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