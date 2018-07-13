البرازيلي غويديس يفضل نادي صيني عن الهلال

طلال الغامدي(صدى):

مكّن المهاجم البرازيلي روجر غويديس، لاعب نادي شاندونغ لونينغ الصيني، وهداف الدوري البرازيلي، فريقه من الفوز على نادي الهلال بفضل خدمات اللاعب.

وحطم نادي شاندونغ لونينغ الصيني، أحلام ” الهلال ” في ضم ” غويديس ” ، حيث دفع 9 ملايين يورو مقابل تحويل اللاعب لصفوفه.

وكان نادي الهلال، قد سعى إلى ضم اللاعب روجر غويديس، ودخل في مفاوضات معه، للحصول على خدماته، حيث رصدت إدارة سامي الجابر، 8 ملايين ريال لضم اللاعب البرازيلي.