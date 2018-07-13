البرازيلي غويديس يفضل نادي صيني عن الهلال
مكّن المهاجم البرازيلي روجر غويديس، لاعب نادي شاندونغ لونينغ الصيني، وهداف الدوري البرازيلي، فريقه من الفوز على نادي الهلال بفضل خدمات اللاعب.
وحطم نادي شاندونغ لونينغ الصيني، أحلام ” الهلال ” في ضم ” غويديس ” ، حيث دفع 9 ملايين يورو مقابل تحويل اللاعب لصفوفه.
وكان نادي الهلال، قد سعى إلى ضم اللاعب روجر غويديس، ودخل في مفاوضات معه، للحصول على خدماته، حيث رصدت إدارة سامي الجابر، 8 ملايين ريال لضم اللاعب البرازيلي.
طلال[ عدد التعليقات: 1913 ] نشر منذ 49 دقيقة
حسبي الله
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1169 ] نشر منذ 48 دقيقة
اي نعم هذا من الي كان بوناصر يفاوضهم بس شكله مادخل مزاجه
عمار[ عدد التعليقات: 744 ] نشر منذ 48 دقيقة
بإمكانه يلعب بأفضل الاندية بأوروبا لكن برازيلي مايمشي الا بالفلوس