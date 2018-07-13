بالصورة.. ريهانا تكشف سبب خلافها مع حبيبها السعودي ” حسن جميل “

أماني الغامدي(صدى):

كشفت النجمة الأمريكية ريهانا ، عن سبب تشاجرها مع حبيبها المليونير السعودي ” حسن جميل ” ، وذلك بعد تسريب صور لهما، يظهران فيها وهما يتجادلان بشكل حاد، ما جعل عدد من المواقع الفنية تؤكد وجود خلافات بين الثنائي.

ونشرت المغنية صورة لأسد وزوجته يتشاجران عبر حسابها الرسمي على موقع الصور ” إنستجرام ” ، وعلقت عليها ” عندما تعتقد أنك تفهم في كرة القدم أكثر ” .

مؤكده بالصورة ، أن خلافهما كان نقاش خاص بمباريات كرة القدم للفرق المشاركة بكأس العالم في روسيا .