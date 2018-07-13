” التأمينات ” تتحقق من صحة العلاقة بين أصحاب العمل والمستفيدين من ساند

علي القحطاني(صدى):

تعمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على التحقق من صحة وسلامة العلاقة العمالية بين أًصحاب العمل والمستفيدين من تعويض نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ” ساند ” .

وأوضح المتحدث باسم المؤسسة عبدالله الجبار، عمليات التحقق تسفر عن إجراء تغييرات يومية وتحديث للأرقام الخاصة بتعويضات المستفيدين بشكل مستمر.

كما أشار ” الجبار ” إلى أن المؤسسى تقوم بتسجيل المواطنين المشتركين في المعاشات بشكل تلقائي في نظام ” ساند ” ، الذي يعمل على رعاية العامل السعودي وأٍرته خلال فترة تعطله عن العمل لظروف خارجه عن إرادته.

ويوفر النظام للعامل حد أدنى من الدخل خلال الفترة الانتقالية بين الوظيفة السابقة والوظيفة الجديدة.