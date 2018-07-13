بعد وفاة زوجاته الثلاث.. عامل يخون شقيقه ثم يقتله بالاتفاق مع زوجته

القاهرة(صدى):

أقدم عامل مصري في الاربعينات من عمره ، على قتل شقيقه رمياً بالرصاص ، للتمكن من استمرار علاقته الغير شرعية بزوجته ، عقب وفاة زوجاته الثلاثة .

وكان تزوج المتهم 3 مرات مسبقًا، وتوفيت زوجاته جميعاً ، الأمر الذي دعاه للانتقال إلى منزل شقيقه بدعوة منه، كي تستطيع زوجته إعداد الطعام له، وتلبية احتياجاته المنزلية.

وبعد فترة، دخل المتهم في علاقة مع زوجة أخيه (في العقد الثالث) وصلت إلى التواطؤ على قتل أخيه، ليقوم المتهم بإطلاق النار على شقيقه في مكان مظلم أثناء عودته للمنزل، ثم الادعاء بمقتله من قبل مجهولين، والمشاركة في تشييع الجثمان، والتظاهر بالحزن.

وبدأ رجال الشرطة المصرية والبحث الجنائي التحقيق في الواقعة، حتى تبين من المعلومات والتحريات السرية وجود شبهة في شقيق المجني عليه نفسه، وهو ما تم التأكد منه عقب القبض عليه، واعترافه بعلاقته غير الشرعية مع زوجة أخيه منذ فترة، وصولًا إلى الاتفاق على تنفيذ الجريمة.

وبعرض القضية على محكمة الجنايات المصرية ، تم الحكم بالإعدام على المتهم شنقاً حتى الموت ، ولزوجة شقيقه بالمؤبد ، بعد اتفاقهما على التخلص من المجني عليه، كي يتمكنا من الزواج، أو استمرار العلاقة غير الشرعية دون عقبات.