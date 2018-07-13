الاعتداء على طفل بسبب مباراة البرازيل وبلجيكا.. ووالده يكشف التفاصيل

نايف السالم(صدى):

كشف عبدالرحمن الحلو والد الطفل الذي تعرض لاعتداء من قبل شاب عشريني؛ بسبب مونديال 2018، عن تفاصيل الحالة الصحية لابنه البالغ من العمر 9 سنوات.

وأكد ” الحلو ” وهو مقيم من جنسية عربية، أن الطبيب المعالج أكد أن علاج ابنه يسيتغرق 9 سنوات، حيث تسبب الاعتداء في سقوط الأسنان الـ4 الأمامية بالفك العلوي لابنه ” محمد “.

وأوضح أن الأسنان التي تضررت دائمة ولن تنمو مجددًا، لافتًا إلى أن الطبيب أكد ان ابنه يحتاج تركيب جسر مؤقت مكان الأسنان التي سقطت، على أن يتم تغييره كل 3 أشهر لحين بلوغه سن الـ18، وفي ذلك الوقت يتم إجراء زراعة أسنان دائمة له.

كما أشار ” الحلو ” إلى رفضه كافة مساعي الصلح مع المعتدي على ابنه، والذي برر جريمته بتعرضه للسب، لافتًا إلى أن المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية أكد أنه تمت إحالة الشاب المعتدي إلى النيابة العامة.

يُذكر أن شاب عشريني قام بالاعتداء على الطفل محمد عبدالرحمن الحلو البالغ من العمر 9 سنوات؛ بسبب نقاش حول مباراة البرازيل وبلجيكا، ما أدى إلى تهشم الأسنان الأمامية للطفل وإصابته بجروح في الفم واللثة.