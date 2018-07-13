عن عمر يناهز الـ 97 عاما.. وفاة الأبن الوحيد لعمر المختار

طرابلس(صدى):

انتقل إلى الرفيق الأعلى الشيخ محمد عمر المختار، الابن الوحيد للمجاهد الليبي عمر المختار، في منزله بمنطقة الحدائق بمدينة بنغازي شرقي ليبي، عن عمر يناهز الـ97 عامًا.

تجدر الإشارة إلى أن الشيخ محمد المختار كان قد غادر الأراضي الليبية في مارس الماضي؛ لتلقي العلاج في الخارج؛ وذلك بتوجيهات من خليفة حفتر بعد أن عانى من مشكلات صحية بسبب كبر السن.

من الجدير بالذكر أيضًا أن الفقيد هو نجل عمر المختار، الذي ناضل ضد الاحتلال الإيطالي إلى أن تحررت لبيا وحصل الشعب على حريته.