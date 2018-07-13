النيابة العامة: الراشي والوسيط في عملية ” الرشوة ” يعد مشارك في الجريمة
أكدت النيابة العامة على أن الراشي والوسيط بجريمة ” الرشوة ” ، وكل من اشترك في الجريمة بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة يُعد شريكًا فيها، ويُعاقب بالسجن مدة تصل لـ 10 سنوات وغرامة تصل مليون ريال.
وقالت النيابة اليوم الجمعة، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” يُعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها ” .
طلال[ عدد التعليقات: 1910 ] نشر منذ 47 دقيقة
بالنظر الى ارض الواقع ندرك ان كثير من القوانين مجرد حبر على ورق.
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1165 ] نشر منذ 47 دقيقة
كيف طريقة التبليغ واثابتها على من يطلبها
حجازي الطائف[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 42 دقيقة
النيابه العامة مستمرة في نشر الانظمة فعلينا ان نساعدها في نشره الانظمة للجميع وجزاكم الله كل خير