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النيابة العامة: الراشي والوسيط في عملية ” الرشوة ” يعد مشارك في الجريمة

النيابة العامة: الراشي والوسيط في عملية ” الرشوة ” يعد مشارك في الجريمة
علي القحطاني (صدى):

أكدت النيابة العامة على أن الراشي والوسيط بجريمة ” الرشوة ” ، وكل من اشترك في الجريمة بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة يُعد شريكًا فيها، ويُعاقب بالسجن مدة تصل لـ 10 سنوات وغرامة تصل مليون ريال.

وقالت النيابة اليوم الجمعة، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” يُعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1910 ] نشر منذ 47 دقيقة

بالنظر الى ارض الواقع ندرك ان كثير من القوانين مجرد حبر على ورق.

[ عدد التعليقات: 1165 ] نشر منذ 47 دقيقة

كيف طريقة التبليغ واثابتها على من يطلبها

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 42 دقيقة

النيابه العامة مستمرة في نشر الانظمة فعلينا ان نساعدها في نشره الانظمة للجميع وجزاكم الله كل خير

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