تعليم الليث يعتمد حركة النقل الداخلي لـ ٥٢٧ معلما ومعلمة

مكة المكرمة(صدى):

اعتمد مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي حركة النقل الداخلية للمعلمين والمعلمات بالمحافظة للعام الدراسي المقبل ١٤٣٩هـ / ١٤٤٠هـ.

وأوضح الدكتور الحازمي أن العدد الإجمالي للمتقدمين للنقل الداخلي هذا العام بلغ ١٧٢٥ معلماً ومعلمة، تحقق النقل لـ ٥٢٧ منهم، بنسبة ٣١%، مشيراً إلى أنه تقدم للحركة ٨٤٣ معلماً، تحقق النقل لـ ٢٨٣ معلماً منهم، وبنسبة ٣٦%، فيما تقدم للحركة ٨٨٢ معلمة، تحقق النقل لـ ٢٤٤منهن، بنسبة ٣٠%، مشيراً إلى إنه يمكن للمعلمين والمعلمات الدخول على حساباتهم في نور للاطلاع على نتيجة الحركة من خلال الرابط التالي: هنا .

من جهته أوضح مدير شؤون المعلمين الدكتور أحمد بن محمد باحارث، أن الحركة شملت قطاعات المحافظة الخمسة وهي الليث، وأضم، وحقال، وربوع العين، وبني يزيد، مؤكداً أن الحركة أجريت بين المتقدمين وفق المفاضلة والاحتياج.

وطالب المشمولين بالحركة، بسرعة إخلاء طرفهم من مدارسهم السابقة عن طريق قادة وقائدات المدارس، والمباشرة في مدارسهم الجديدة مع بداية عودة المعلمين والمعلمات يوم الاثنين الموافق ١٦ / ١٢ / ١٤٣٩هـ، منوهاً إلى إنه يمكن للمعلمين والمعلمات الذين لديهم ملاحظات أو اعتراضات على نتيجة حركة النقل الداخلي، الرفع عن طريق حساباتهم في برنامج نور “أيقونة التظلم”، خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الحركة، وستقوم اللجنة المختصة بدراسة ذلك التظلم واتخاذ الإجراء اللازم.