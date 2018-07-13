الجوازات تكشف عن مزايا وخصائص ” هوية مقيم “
كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم الجمعة، عن مزايا وخصائص ” هوية مقيم ” ، وهي البديل لرخصة الإقامة.
وأوضحت ” الجوازات ” ، عبر الحساب الرسمي لها على ” تويتر ” ، أن هوية مقيم هي بطاقة تعريفية صالحة لمدة 5 سنوات، ويلزم تجديد صلاحية الإقامة إلكترونيًا سنويًا حسب النظام دون الحاجة لاستبدال البطاقة.
وأشارت المديرية، إلى أن ” هوية المقيم ” لها مواصفات أمنية عالية تقلل احتمالية التزوير والتلاعب بها، وتربط الهوية جميع المعلومات إلكترونيًا للتأكد من المعلومات وصلاحية الهوية.
أما رخصة الإقامة، فلفتت ” الجوازات ” ، إلى أنه يتم تجديد هوية المقيم إلكترونيًا كل عام، وفي حال لم يتم تجديدها، يُعرض صاحبها وصاحب العمل للعقوبة.
وبيّنت ” الجوازات ” ، كيفية التأكد من صلاحية الهوية، موضحة أن هناك أنظمة تكفل معرفة صلاحية الإقامة مطابقتها من قبل قواعد البيانات والمعلومات التي على أرض الواقع، وهي: ” نظام يقين وما يشابهه، وتطبيق الجوازات على الهواتف الذكية، ونظام أبشر، وأجهزة رجال الأمن في الميدان، والرسائل النصية بقرب انتهاء الإقامة، و برنامج ” مقيم ” للشركات والمؤسسات ” .
طلال[ عدد التعليقات: 1910 ] نشر منذ 55 دقيقة
حلو وفقكم الله
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1165 ] نشر منذ 54 دقيقة
يعيطيكم الف عافيه
همس[ عدد التعليقات: 190 ] نشر منذ 50 دقيقة
ما تغير شىء 👎🏾