الجوازات تكشف عن مزايا وخصائص ” هوية مقيم “

عادل الحربي (صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم الجمعة، عن مزايا وخصائص ” هوية مقيم ” ، وهي البديل لرخصة الإقامة.

وأوضحت ” الجوازات ” ، عبر الحساب الرسمي لها على ” تويتر ” ، أن هوية مقيم هي بطاقة تعريفية صالحة لمدة 5 سنوات، ويلزم تجديد صلاحية الإقامة إلكترونيًا سنويًا حسب النظام دون الحاجة لاستبدال البطاقة.

وأشارت المديرية، إلى أن ” هوية المقيم ” لها مواصفات أمنية عالية تقلل احتمالية التزوير والتلاعب بها، وتربط الهوية جميع المعلومات إلكترونيًا للتأكد من المعلومات وصلاحية الهوية.

أما رخصة الإقامة، فلفتت ” الجوازات ” ، إلى أنه يتم تجديد هوية المقيم إلكترونيًا كل عام، وفي حال لم يتم تجديدها، يُعرض صاحبها وصاحب العمل للعقوبة.

وبيّنت ” الجوازات ” ، كيفية التأكد من صلاحية الهوية، موضحة أن هناك أنظمة تكفل معرفة صلاحية الإقامة مطابقتها من قبل قواعد البيانات والمعلومات التي على أرض الواقع، وهي: ” نظام يقين وما يشابهه، وتطبيق الجوازات على الهواتف الذكية، ونظام أبشر، وأجهزة رجال الأمن في الميدان، والرسائل النصية بقرب انتهاء الإقامة، و برنامج ” مقيم ” للشركات والمؤسسات ” .