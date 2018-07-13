بالصور.. ” البلوي ” يقوم بجولة ميدانية لقطاعات حرس الحدود بعدة مناطق

سعيد العجل(صدى):

على مدى ثلاثة أيام مدير عام حرس الحدود يتفقّد قطاعات مكة المكرمة (جدة، الليث، القنفذة)، وقطاع القحمة بعسير، وقطاعات جازان (بيش -الدائر) وقاعدة الأمير أحمد البحرية بحرس الحدود ومركز تدريب حرس الحدود بجازان

قام مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، خلال الفترة من ٢٦-٢٨ /١٠/ ١٤٣٩هـ، بجولة ميدانية تفقدية لقطاعات حرس الحدود في مناطق (مكة المكرمة – عسير – جازان)، نقل خلالها تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية – يحفظه الله-، لمنسوبي حرس الحدود كافة.

وأوضح مدير عام حرس الحدود أنّ هذه الجولة تأتي في إطار المتابعة الدورية لقطاعات حرس الحدود في أنحاء المملكة كافة للوقوف على جاهزية واستعداد رجال حرس الحدود في أداء مهامهم الأمنية والإنسانية والإدارية، وتوفر كافة متطلباتها، وذلك في ضوء ما تلقاه القطاعات الأمنية عامة وحرس الحدود خاصة من رعاية ودعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية – يحفظهم الله -.

وقد تم في الجولة تفقد قطاعات حرس الحدود في جدة والليث والقنفذة بمنطقة مكة المكرمة، وقطاع القحمة بمنطقة عسير، وقطاعي بيش والدائر وقاعدة الأمير أحمد البحرية بحرس الحدود ومركز تدريب حرس الحدود بمنطقة جازان.

وتم خلال الجولة الوقوف على سير العمل الميداني بالمراكز الحدودية، وتفقد خطوط سير الدوريات والنقاط الحدودية المتقدمة وآلية عملها واستعدادات القطاعات لتنفيذ مهام وواجبات حرس الحدود في كافة الظروف

وهنأ البلوي رجال حرس الحدود كافة على ما يظهرونه في أداء مهامهم من جاهزية ويقظة ساهمت بتوفيق الله بالمحافظة على أمن هذا الوطن المعطاء، وحثهم على المحافظة على ذلك ومضاعفة الجهود المبذولة للوقوف حصناً منيعاً ضد كل ما يستهدف أمن الوطن ومواطنيه والمقيمين فيه، والتعامل بكل حزم وقوة مع محاولات تهريب المواد المخدرة التي تستهدف النيل من شباب الوطن أو محاولات التسلل ودخول المملكة بطرق غير نظامية، كما أكد على تكثيف تواجد أطقم وفرق البحث والإنقاذ بكامل تجهيزاتها بالمواقع المخصصة للسباحة؛ حرصاً على سلامة المتنزهين، مثمناً للجميع جهودهم المبذولة في مواجهة أي أعمال تخالف نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، والوقوف بحزم ضد من يحاول المساس بالأمن والاستقرار.

وقد رافق الفريق البلوي خلال جولته، عدد من قيادات وضباط حرس الحدود.