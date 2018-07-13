الإيطالي ماركيزيو يقترب من دوري المحترفين

طلال الغامدي(صدى):

اقترب لاعب وسط يوفنتوس كلاوديو ماركيزيو، من اللعب في أحد الدوريات الخليجية خلال الموسم المقبل.

وتلقى ” ماركيزيو ” اهتمام كبير من قبل أحد الأندية في المملكة دون تحديد أي نادي، وذلك بعد خروجه من حسابات المدرب ماسيمليانو أليغري الذي نصحه بالبحث عن عروض للرحيل عن يوفنتوس.

يُذكر أت اللاعب الإيطالي ماركيزيو لديه عرض رسمي من قبل نادي موناكو في الدوري الفرنسي، بالإضافة إلى عرض من قبل ناد ياباني وآخر إماراتي.