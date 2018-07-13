” غرفة الرياض ” تعلن عن توفر 455 وظيفة شاغرة للمواطنين بالقطاع الخاص

علي القحطاني (صدى):

كشفت غرفة الرياض عن توفر 455 وظيفية هندسية وإدارية وفنية شاغرة للمواطنين من الجنسين والراغبين بالعمل بالقطاع الخاص، حيث قامت بطرحها 9 شركات ترغب في شغلها بالمؤهلين من حملة البكالوريوس والدبلوم والثانوية العامة.

وأوضحت الغرفة أن موعد إجراء المقابلات الشخصية لشغل الوظائف سيكون صباح الأحد 15 يوليو وحتى الخميس 19 يوليو الجاري بمقر الغرفة والشركات.

وعن الوظائف المطروحة، فجاءت تحت المسميات التالية: ” منسقة مبيعات، سكرتارية ادارية، مديرة مبيعات، مدير مبيعات، خدمة عملاء عبر الهاتف، بائعة ذهب ومجوهرات، مدير تسويق، عضو فريق، مقدم طعام، مهندس كهربائي، فني ميكانيكا، فني تبريد، فني تكيف، فني سيارات، منسق معلومات فنية، فني مباني، خدمة عملاء، مندب مبيعات سيارات ” .

وتشمل الوظائف أيضًا: ” مسؤول تمويل عقاري، مبيعات هاتفية، اداري، مسؤول تمويل شخصي، مبيعات سيارات، مدير معرض، نائب مدير معرض، بائع ” .

أما فيما يتعلق بالشركات المتوافر بها الوظائف فهي: ” زهرة الربيع، الراشد لمواد البناء، الراجحي للخدمات الادارية، مركز الرميزان للتدريب، شركة مطاعم زيت وزعتر، الخطوط السعودية للتموين، الدولية للموارد البشرية، تالنت السعودية، شركة الدهام للساعات والمجوهرات ” .