” داليتش ” لكرواتيا: يجب أن تستغل المسيرة المذهلة للمنتخب لتحسين بنيتها الكروية

نواف السالم(صدى):

أوضح المدير الفني لمنتخب كرواتيا، زلاتكو داليتش، أن المباراتين المقبلتين، اللتين سيخوضهما منتخب كرواتيا على ملعبه أمام منتخبي إنجلترا وإسبانيا في بطولة دوري الأمم، تستحقان إقامتهما في ملعب كبير تفتقده البلاد.

كما أشار ” داليتش ” إلى ضرورة أن تقوم بلاده باستغلال المسيرة المذهلة للمنتخب ببطولة كأس العالم المقدمة حاليًا بروسيا؛ وذلك كحافز لتحسين بنيتها التحتية الكروية من الداخل، من خلال بناء إستاد وطني حديث.

وعن مباراة كرواتيا أمام إنجلترا فستعقد في الـ 12 أكتوبر المقبل على ملعب مدينة ” رييكا ” الكرواتية، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 10 آلاف متفرج فقط.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن اللقاء سيقام دون جمهور؛ وذلك على خلفية العقوبة الموقعة على كرواتيا من الاتحاد الأوروبي للعبة ” يويفا ” .