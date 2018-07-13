” المسند ” : كسوف جزئي غير مشاهد للشمس عصر اليوم

سالم المطيري(صدى):

كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، المتخصص بالطقس والفلك، أن سماء المملكة ستشهد عصر اليوم الجمعة 13 يوليو 2018م، الموافق 29 شوال 1439هـ، كسوفًا جزئيًا للشمس لا يشاهد في العالم العربي، ولكنه يشاهد في جنوب أستراليا.

وقال ” المسند ” ، عبر الحساب الرسمي له على ” تويتر ” : ” من السنن الكونية أن كسوف الشمس لا يقع إلا في نهاية الشهر القمري بينما خسوف القمر لا يحدث إلا في منتصفه ” .

وتابع: ” عصر اليوم 13 يوليو (29 شوال) كسوف جزئي للشمس لا يشاهد في العالم العربي، ويشاهد في جنوب أستراليا، يعقبه خسوف كلي للقمر في 27 يوليو (14ذي القعدة) يشاهد في كل العالم العربي ” .

وأضاف خبير الطقس والفلك: ” يعقبه كسوف جزئي للشمس في 11 أغسطس (29 ذي القعدة) لا يشاهد أيضًا في العالم العربي، ويشاهد في شمال أوروبا، وشمال وشمال غرب آسيا، وشمال شرق أمريكا الشمالية ” .

جدير بالذكر، أن الجمعية الفلكية في جدة، كانت قد أعلنت عن حدوث كسوفًا جزئيًا للشمس غير مشاهد بسماء المملكة أو الوطن العربي، يستمر لمدة ساعتين و25 دقيقة، خلال اليوم الجمعة الموافق 13 يوليو 2018م.

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