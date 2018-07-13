رنج روفر سبورت 2019 تحصل على تحديثات طفيفة

لندن(صدى):

مرت 4 سنوات على إطلاق لاند روفر رنج روفر سبورت الجيل الثاني، ومنذ ذلك الوقت شهد سوق سيارات SUV الفاخرة متوسطة الحجم نموا مطردا، لذا أصدرت الشركة تحديثات طفيفة لها.

حيث قدمت صانعة السيارات البريطانية خيار محرك ديزل جديد لرنج روفر سبورت 2019 بالسوق الأوروبية وهو تيربو مزدوج 3 لتر 6 سلندر بقوة 249 حصان مع تسارع من 0-96.5 كم خلال 7.6 ثانية.

ستحصل السيارة أيضا على مثبت سرعة متكيّف مع مساعد التوجيه يُبقي السيارة على المسار، إلى جانب نظام كبح أكثر فاعلية على السرعات العالية ونظام ملاحة أكثر دقة.

خلاف ذلك، رنج روفر سبورت 2019 مطابقة للموديل السابق دون أية تحديثات خارجية أو داخلية، كما ليست هنالك أية معلومات عمّا إذا كان سيقدم محرك الديزل V6 في منطقة الخليج.