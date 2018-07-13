سفير المملكة بالأردن يكرم طالبة سعودية لحصولها على الامتياز بجامعة العلوم والتكنولوجيا

نوف القحطاني(صدى):

كرم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود الطالبة السعودية فرح محمد بكر في مكتبه يوم امس ، وذلك لحصولها على درجة الامتياز في التخصصات الطبية للطلبة السعوديين في الجامعات الأردنية.

وقد حصلت الطالبة المتخصصة لدراسة ” دكتور صيدلة ” في جامعة العلوم والتكنولوجيا على أعلى معدل تراكمي 3,71 ودرّجت من المتفوقين على لوحة الشرف في الجامعة.

وقال سموه أن التعليم من أوائل المشاريع التي تهتم بها المملكة إيماناً منها بأهمية التعليم لنهضة الوطن ورقيه واستقراره وتطوره في جميع مجالات الحياة.

ويحرص سمو السفير على دعم الطلبة السعوديين المتميزين والمتفوقين في الأردن، مؤكدا أنهم الصورة المشرقة للوطن في الخارج، داعيا الله عزوجل أن يوفقهم في مسيرتهم العلمية والعودة للمملكة مسلحين بالعلم والإنجاز.