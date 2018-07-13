مطالبات بالشورى لتوطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة

نايف السالم(صدى):

أصدرت لجنة الإدارة بمجلس الشورى، تقريرًا تطالب فيه صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، بالتنسيق مع الجهات المختصة لدعم وتوطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة، بهدف إحلال العمالة الوطنية المدربة محل العمالة الأجنبية تدريجيًا.

وبيّن تقرير اللجنة، أن قطاع التشغيل والصيانة في مؤسسات الدولة ومنظمات القطاع الخاص لايزال حكرًا على العمالة الأجنبية في أغلب فرصه الوظيفية، لافتًا إلى أنه رغم تخرج دفعات متتالية من السعوديين من الكليات التقنية والمعاهد المهنية خلال السنوات الماضية، ولكن هناك عزوفًا عن العمل بهذا القطاع.

وأشارت اللجنة، إلى أسباب هذا العزوف يُفترض على إدارة الصندوق أن تدرسها وتحللها لمعرفة المعوقات والوصول إلى حلول علمية لتوطين هذا القطاع، مؤكدة أن ” سعودة ” قطاع التشغيل والصيانة – تدريجيًا – ستمكن السوق من استيعاب آلاف العمالة الوطنية والاستغناء عن الأجنبية، فضلًا عن تحقيق إضافة كبيرة للاقتصاد الوطني.

جدير بالذكر، أن التقرير الصادر عن لجنة الإدارة بمجلس الشورى، ستتم مناقشته بعد عيد الأضحى المبارك.