” التمور الحمراء ” تساهم في قتل خلايا السرطان بجسم الإنسان

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

أوضحت دراسة طبية حديثة أن التمور الحمراء التي تُعرف بـ ” العناب ” ، تساعد على قتل خلايا السرطان في جسم الإنسان، وهو ما يعني أن الثمرة قادرة على التصدي للأمراض الخبيثة.

وعن فوائدها، فإن الثمرة الآسيوية تستطيع أن تتحكم في خلايا السرطان بكل من الرئتين والثدي والبروستات؛ وذلك من خلال دفعها إلى قتل نفسها بشكل ذاتي.

ووفقًا لدراسة أجريت بمؤسسة ” روايال سوسايتي ” للأبحاث، فإن التمور الحمراء تساعد على قتل الخلايا السرطانية؛ وذلك من خلال استهداف الأورام، وجرى التوصل إلى النتيجة بعد إجراء تجارب بداخل المختبر.

وفيما يتعلق بالدراسة، فلم توضح ما إذا كان نفع التمور يقتصر على الوقاية من السرطان فقط أم يساعد أيضًا على الشفاء منه.