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بالصور.. بلدية محافظة طريف استبعاد عاملين ومصادة مواد غذائية

بالصور.. بلدية محافظة طريف استبعاد عاملين ومصادة مواد غذائية
محمد السعران(صدى):

قامت بلدية محافظة ممثلة بإدارة الخدمات – قسم صحة البيئة بجوله ميدانية علي المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامه وذلك بالمختبر الصحي المتنقل حيث تم فحص المنشآت والعاملين واسفرت الجولة عن اتلاف ٧ كيلو مواد غذائية لسوء الحفظ والتجهيز ومصادرة عدد من الاواني التالفه واستبعاد ٢ عامل لتدني مستوي النظافة الشخصية كما تم الزام المنشات بتوفير وسائل الغسيل التطهير والنظافة للعاملين في المنشآت .

من جانبه وجه رئيس بلدية محافظة المهندس عودة بن خلف العنزي تكثيف الجهود فيما يتعلق بأعمال الرقابة الصحية ومتابعة الأسواق ومحال بيع المواد الغذائية والمطاعم .
و بلدية محافظة طريف تؤكد للجميع حرصها وعدم تهاونها بجميع ما يتعلق بالصحة العامة .


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