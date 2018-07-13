بلدية أملج تغلق 18 محلا ضمن جولاتها التفتيشية

أملج(صدى):

أغلقت بلدية محافظة أملج خلال الأسبوع الحالي 18 محلاً داخل المحافظة، وذلك ضمن الجولات التفتيشية المفاجئة التي قامت بها البلدية ممثلة بقسم صحة البيئة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة أملج المهندس ناجي رمضان غبان أن الجولات التفتيشية شملت مطاعم وبوفيهات ومحلات لبيع المواد الغذائية والخضراوات والفواكه, مشيراً إلى أن المخالفات تمثّلت في انتهاء رخص وعدم وجود شهادات صحية وسوء نظافة وسوء تخزين ومواد منتهية الصلاحية.

ودعا المواطنين والمقيمين للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بلدية أو صحية بالاتصال على رقم البلاغات 940 أو واتس آب البلدية 0554020155 وحساب البلدية على تويتر @blumluj وموقع البلدية الالكتروني.