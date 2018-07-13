مكونات طبيعية لتفتيح لون شعركِ في المنزل.. جربيها

أميرة خالد(صدى):

تُعرف صبغة الشعر لاسيما في حال أردت تفتيح اللون، بأضرارها. وللحفاظ على صحة شعركِ خاصة خلال فصل الصيف، تعرفي الى خلطة طبيعية تفتح لون شعرك وتغذيه في الوقت عينه.

مكونات الخلطة وفوائدها

4 ملاعق كبيرة من القرفة

تعمل القرفة على تقوية جذور الشعر ومنعها من التساقط كما وأنها تعزز الدورة الدموية في الرأس لينمو الشعر سريعا. إضافة الى ذلك تضفي القرفة اللمعان وتساعد على تفتيح لون الشعر وتعزيز حيويته.

4 ملاعق كبيرة من العسل

يطهر العسل ويرطب أعماق فروة الشعر فيعالج فطرياتها ليمنع ظهور القشرة، كما أنه يضيف اللماعية الى مظهر الخصلات ويساهم في تفتيح لونها.

نصف كوب من شاي البابونج

يقوي البابونج خصل الشعر ويمنع تساقطها كما أنه مسؤول عن تفتيح لون الشعر لدرجتين أو أكثر من لونه الطبيعي.

طريقة تطبيق الخلطة

أخلطي العسل والقرقة سوياً ثم امزجيهما بمياه البابونج الدافئة، حركي المكونات وطبقيها على فروة رأسك من الجذور حتى الأطراف. استعيني بعدها بكيس من النايلون ثم غلفي شعرك ونامي حتى الصباح.

كرري هذه الخلطة من مرتين الى 3 مرات في الشهر وستلاحظين النتيجة بدءاً من الأسبوع الأول.