بالفيديو.. لحظة الاعتداء على صاحب محل مجوهرات وسرقته

كاليفورنيا(صدى):

تعرض صاحب متجر مجوهرات للاعتداء بالضرب وسرقته تحت تهديد السلاح، بمدينة فريسنو بولاية كاليفورنيا.

أظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة، لحظة تعرض رجل يدعي محمد العتيق للهجوم والسرقة تحت تهديد السلاح، حيث قام لصان ملثمان بطريقة ماكرة بإجبار البائع على فتح الخزنة وتمكنا من سرقة المجوهرات وفرا هاربين بسيارة الأخير.

وقال صاحب المتجر محمد العتيق في تعليقه على الواقعة بتصريحات إعلامية ، إنه تعرض للاعتداء لحظة فتحه الباب الأمام للمتجر، حيث فوجئ بشخص يضع مسدسا ويهدده، حيث كان محمد يفكر في القتال والشجار، لكنه فكر على الفور بزوجته وطفليه الذين تتراوح أعمارهما بين 5 و3 سنوات.

وتمكن المسلحون بالهروب بحقيبتين ظهرتين مليئتان بالمجوهرات وسيارة محمد التي تم العثور عليها في مكان قريب، أما بالنسبة لما تم أخذه، فيقول محمد إنه لا يستطيع أن يعود بنفسه إلى الخزنة ليقوم بفحصها.

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