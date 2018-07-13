” الأرصاد ” تحذر من نشاط في الرياح السطحية على منطقتين

نايف السالم(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الجمعة، أهالي المنطقة الشرقية وتشمل ” الأحساء، الدمام، الظهران، النعيرية، حفر الباطن، سلوى ” ، وأهالي منطقة مكة المكرمة وتضم ” الليث، الشعيبة، القنفذة، يشمل الخط الواصل إلى جيزان ” ، من نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي لإثارة الأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية قد تصل إلى أقل من 1 كلم، مع ارتفاع في درجة الحرارة قد تصل إلى 50 درجة مئوية.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة ستبدأ بدءً من اليوم الجمعة الموافق 13/7/2018 من الساعة 9.00 للساعة 18.00 من نفس اليوم.