الشيخ صالح الهبدان يؤم المصلين على جثمان ابنته بجامع الراجحي

علي القحطاني(صدى):

أمَّ الشيخ صالح بن سليمان الهبدان إمام جامع الراجحي بالرياض، المصلين على جثمان ابنته ” شيماء ” في صلاة العشاء أمس الخميس بجامع الراجحي.

وكانت ” شيماء ” ابنته تُوفيت أمس الخميس، إثر تعرضها لسكتة قلبية، وبادر الشيخ صالح بالصلاة على ابنته وقد بدا على صوته التأثر والحزن.

كما دشن المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم “ شيماء الهبدان ” ، بعد انتشار خبر وفاتها؛ مقدمين واجب العزاء إلى الشيخ صالح وأسرته.