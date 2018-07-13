الشيخ صالح الهبدان يؤم المصلين على جثمان ابنته بجامع الراجحي
أمَّ الشيخ صالح بن سليمان الهبدان إمام جامع الراجحي بالرياض، المصلين على جثمان ابنته ” شيماء ” في صلاة العشاء أمس الخميس بجامع الراجحي.
وكانت ” شيماء ” ابنته تُوفيت أمس الخميس، إثر تعرضها لسكتة قلبية، وبادر الشيخ صالح بالصلاة على ابنته وقد بدا على صوته التأثر والحزن.
كما دشن المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم “ شيماء الهبدان ” ، بعد انتشار خبر وفاتها؛ مقدمين واجب العزاء إلى الشيخ صالح وأسرته.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 658 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمها ويغفر لها
ماجد[ عدد التعليقات: 1811 ] نشر منذ 2 ساعتين
إنا لله وإنا إليه راجعون
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1159 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولاقوة الا بالله
اللهم ارحمها واغفر لها وتجاوز عنها ..
الله يصبرك يبوخالد والحمدلله على كل حال “ما أَصَابَنَا لَمْ يَكُنْ يُخْطِئُنَا ، وَمَا أَخْطَأَنَا لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَنَا” !!
عمرها الدنيا ماكانت دار بقاء ولا استقرار كلنا على هالدرب ماشيين .
طلال[ عدد التعليقات: 1905 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمها يارب ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويجعل قبرها روضه من رياض الجنه والله يصبر اَهلها 💔
همس[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 2 ساعتين
إنّا لله وإنّا إليه راجعون
أسأل الله أن يغفر لها ويرحمها بواسع رحمته وأن يجعل مثواها الفردوس الأعلى ، وأن يعظم أجرهم ويحسن عزاهم ويجبر مصابهم ..
شجون[ عدد التعليقات: 921 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمها يارب ويغفر لها ويثبتها عند السؤال لاحول ولا قوة الا بالله 💔💔
شجون[ عدد التعليقات: 921 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمها يارب ويغفر لها ويثبتها عند السؤال لاحول ولا قوة الا بالله 💔💔
شجون[ عدد التعليقات: 921 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمها يارب ويغفر لها ويثبتها عند السؤال لاحول ولا قوة الا بالله 💔💔
شمس[ عدد التعليقات: 1811 ] نشر منذ 2 ساعتين
إنّا لله وإنّا إليه راجعون..
اللهم اغفر لأختنا
#شيماء_الهبدان
وارحمها وعوض شبابها الجنة ؛ اللهم ثبتها عند السؤال واجعل قبرها روضة من رياض الجنة ؛ اللهم اربط على قلب والديها ؛وأهلها ومحبيها وارزقهم الصبر والسلوان يارحمن يارحيم ..
عمار[ عدد التعليقات: 735 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة الا بالله
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته
ربي يلهم اهلها الصبر و السلوان
ابو عبد الرحمن[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جنانه احسن الله عزاكم ياشيخ
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 949 ] نشر منذ 1 ساعة
.. عظم الله اجركم واحسن عزاءكم ورحم فقيدتكم وغفر لها ورحمها ..