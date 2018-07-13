  • الجمعة 13

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. الشيخ صالح الهبدان يؤم المصلين على جثمان ابنته بجامع الراجحي

الشيخ صالح الهبدان يؤم المصلين على جثمان ابنته بجامع الراجحي

الشيخ صالح الهبدان يؤم المصلين على جثمان ابنته بجامع الراجحي
علي القحطاني(صدى):

أمَّ الشيخ صالح بن سليمان الهبدان إمام جامع الراجحي بالرياض، المصلين على جثمان ابنته ” شيماء ” في صلاة العشاء أمس الخميس بجامع الراجحي.

وكانت ” شيماء ” ابنته تُوفيت أمس الخميس، إثر تعرضها لسكتة قلبية، وبادر الشيخ صالح بالصلاة على ابنته وقد بدا على صوته التأثر والحزن.

كما دشن المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم “ شيماء الهبدان ” ، بعد انتشار خبر وفاتها؛ مقدمين واجب العزاء إلى الشيخ صالح وأسرته.


الوسوم:,

12 تعليق

[ عدد التعليقات: 658 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمها ويغفر لها

[ عدد التعليقات: 1811 ] نشر منذ 2 ساعتين

إنا لله وإنا إليه راجعون

[ عدد التعليقات: 1159 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاحول ولاقوة الا بالله
اللهم ارحمها واغفر لها وتجاوز عنها ..
الله يصبرك يبوخالد والحمدلله على كل حال “ما أَصَابَنَا لَمْ يَكُنْ يُخْطِئُنَا ، وَمَا أَخْطَأَنَا لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَنَا” !!
عمرها الدنيا ماكانت دار بقاء ولا استقرار كلنا على هالدرب ماشيين .

[ عدد التعليقات: 1905 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمها يارب ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويجعل قبرها روضه من رياض الجنه والله يصبر اَهلها 💔

[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 2 ساعتين

إنّا لله وإنّا إليه راجعون
أسأل الله أن يغفر لها ويرحمها بواسع رحمته وأن يجعل مثواها الفردوس الأعلى ، وأن يعظم أجرهم ويحسن عزاهم ويجبر مصابهم ..

[ عدد التعليقات: 921 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمها يارب ويغفر لها ويثبتها عند السؤال لاحول ولا قوة الا بالله 💔💔

[ عدد التعليقات: 921 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمها يارب ويغفر لها ويثبتها عند السؤال لاحول ولا قوة الا بالله 💔💔

[ عدد التعليقات: 921 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمها يارب ويغفر لها ويثبتها عند السؤال لاحول ولا قوة الا بالله 💔💔

[ عدد التعليقات: 1811 ] نشر منذ 2 ساعتين

إنّا لله وإنّا إليه راجعون..
اللهم اغفر لأختنا
#شيماء_الهبدان
وارحمها وعوض شبابها الجنة ؛ اللهم ثبتها عند السؤال واجعل قبرها روضة من رياض الجنة ؛ اللهم اربط على قلب والديها ؛وأهلها ومحبيها وارزقهم الصبر والسلوان يارحمن يارحيم ..

[ عدد التعليقات: 735 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاحول ولا قوة الا بالله
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته
ربي يلهم اهلها الصبر و السلوان

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جنانه احسن الله عزاكم ياشيخ

[ عدد التعليقات: 949 ] نشر منذ 1 ساعة

.. عظم الله اجركم واحسن عزاءكم ورحم فقيدتكم وغفر لها ورحمها ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *