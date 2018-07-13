رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون يدشن نادي عسير السينمائي بفنون أبها

محمد بن طحيطح(صدى):

دشن رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون أ.د عمر السيف مساء الخميس الموافق ٢٨-١٠-١٤٣٩ نادي عسير السينمائي ‏بحضور رئيس جمعية الثقافة والفنون بأبها الاستاذ أحمد السروي ورئيس النادي المخرج الاستاذ فيصل الشعيب ونخبة من فناني المنطقة والمهتمين بالسينما والتمثيل بقاعة المنتدى الثقافي للجمعية

حيث وصل السيف لمقر الجمعية بقرية المفتاحة وتجول في أقسامها بصحبة السروي وبعض أعضاء الجمعية للتعرف على مناشطها .

ثم توجه لقاعة المنتدى الثقافي لتدشين النادي وبدأ الحفل بعرض برومو لفنون أبها تعرف من خلاله الضيوف على انجازات ومشاركات الجمعية واهم الاهداف التي حققتها من خلال حزمة من البرامج والفعاليات والتي كان اخرها الليالي الثقافية بشارع الفن ومسرح المفتاحة

بعد ذلك رحب الاستاذ أحمد السروي بالاستاذ الدكتور عمر السيف وبكل من حضر للمشاركة في تدشين النادي والذي اعتمد بجهود المخلصين الذين يؤمن بدور الفن في تقدم وابراز ثقافة المجتمع وعسير بكل محافظاتها في السراة وتهامة تستحق ذلك وختم السروي معرفا برئيس النادي الاستاذ فيصل الشعيب لراعي الحفل وللضيوف .

هذا وقد ارتجل رئيس نادي عسير السينمائي الاستاذ فيصل الشعيب كلمة

وقال اشكر كل من حضر ليشاركنا فرحتنا بتحقيق حلم انتظرناه طويلا

هذا المساء سننطلق بعون الله كأول نادي سينمائي معتمد في المنطقة الجنوبية وسنحقق باذن الله وبتكاتف جميع الاخوة السينمائيين والمهتمين بهذا المجال النجاح حيث سنقوم باستقطاب المواهب في عسير .وتشجيعهم والنادي مفتوح للجميع شباب وشابات ونسعد بمشاركاتهم واقتراحاتهم ومن أولوياتنا أن يكون للشباب دور فاعل وفق رؤية المملكة 2030 وتحقيقا لأهدافها المواهب المدفونة سنعمل على استخراجها واظهارها كما وجه الشعيب شكره للاستاذ الدكتور عمر السيف لحضوره ورعاية التدشين مثمنا الجهود التي قام بها الاستاذ أحمد السروي وتعاونه اللامحدود حتى تم اعتماد النادي واستأذن السيف ليدشن حساب النادي على تويتر م

واطلق السيف اول تغريدة على الحساب الخاص بالنادي في تويتر معلنا بذلك بدء العمل مباركا للجميع هذا الانجاز والذي يعد أول نادي جماعي سينمائي على مستوى المملكة برؤية جديدة مؤكدا المساندة والتعاون ووعد بمزيد من اللقاءات متمنيا أن يرى نسخا للنادي في بقية المناطق بإذن الله

وبعد التدشين عرض على الشاشة برومو يتحدث عن النادي واهدافه

واختتمت الأمسية بتوجه الجميع لصالة البوفيه المفتوح احتفالا بهذه المناسبة .