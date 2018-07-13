في غارة جوية على دير الزور.. مقتل 28 مدنيا بشرق سوريا
شهدت شرق سوريا اليوم الجمعة، مقتل 28 مدنيًا في غارة جوية على أحد آخر جيوب تنظيم ” داعش ” شرق سوريا؛ وذلك وفقًا لما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، أوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن، أن الغارة استهدفت تجمعا لمدنيين بالقرب من بلدة السوسة في محافظة ” دير الزور ” بالقرب من الحدود العراقية، إلا أن تعذر عليه تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بضربة للطيران العراقي أو للتحالف الدولي بقيادة واشنطن.
يُذكر أن الطيران العراقي نفذ منذ أبريل، العديد من الضربات الجوية داخل الأراضي السورية على امتداد الحدود المشتركة بين البلدين، حيث سيطر تنظيم ” داعش ” على مناطق واسعة.
طلال[ عدد التعليقات: 1905 ] نشر منذ 59 دقيقة
أصبحت مقبره من بعد ما كانت
بساتين…. منتشره كلها ورد وثمر و فل
ورياحين…. يا ويلكم من رب العالمين
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1159 ] نشر منذ 59 دقيقة
يعني هيه رحبت فيهم بالرشاشات
سبحانك يارب…. الموت يبقى راحه
أفضل من مراره الحياه الي هم عايشينها
الله يعوضهم يارب وينتشلهم من ها
الدم نهر حفروه أهل الشر والفتنه
يارب تأخذ الهم حقهم مثل ما
شتتو شملهم…. محلاهم السورين
والنعم فيهم…. شعب طيب… عرب
وكرم واحترام وأدب يارب تظللهم
عمار[ عدد التعليقات: 735 ] نشر منذ 58 دقيقة
هذا ماجلبوه الدواعش الأنجاس لسوريين القتل والدمار