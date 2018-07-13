في غارة جوية على دير الزور.. مقتل 28 مدنيا بشرق سوريا

دمشق(صدى):

شهدت شرق سوريا اليوم الجمعة، مقتل 28 مدنيًا في غارة جوية على أحد آخر جيوب تنظيم ” داعش ” شرق سوريا؛ وذلك وفقًا لما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، أوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن، أن الغارة استهدفت تجمعا لمدنيين بالقرب من بلدة السوسة في محافظة ” دير الزور ” بالقرب من الحدود العراقية، إلا أن تعذر عليه تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بضربة للطيران العراقي أو للتحالف الدولي بقيادة واشنطن.

يُذكر أن الطيران العراقي نفذ منذ أبريل، العديد من الضربات الجوية داخل الأراضي السورية على امتداد الحدود المشتركة بين البلدين، حيث سيطر تنظيم ” داعش ” على مناطق واسعة.