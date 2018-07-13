يمثلون الدفعة الثانية.. أكثر من 40 موظفًا في ” غازكو ” يجتازون برنامج ” الحماية من الحريق “

سعيد العجل(صدى):

ضمن برامج التدريب المستمرة لرفع مستوى التأهيل المهني لمنسوبيها ورفع مستوى السلامة وتقليل مخاطر التشغيل، احتفلت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) باختتام البرنامج التدريبي الثاني والذي تقدمه الجمعية الوطنية الأمريكية للحماية من الحريق (NFPA). وتركز هذه البرامج على تطوير مهارات المتدربين في مجال تحقيق اشتراطات السلامة الخاصة في كافة الأعمال المرتبطة بنقل وتداول غاز البترول المسال.

وقد شارك في البرنامج التدريبي الثاني أكثر من أربعين متدربًا من مختلف قطاعات الشركة. وقد تضمن البرنامج تطبيق متطلبات السلامة لتصميم وتركيب أنظمة الغاز في القطاع السكني والتجاري والصناعي. بالإضافة إلى المعيار الآمن لتخزين الغاز والمناولة والنقل والاستخدام وذلك بهدف تقليل المخاطر والتسربات التي قد تؤدي إلى الحرائق لا قدر الله.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور عبد الكريم النجيدي أن الشركة حريصة على تطوير أداء منسوبيها ورفع مستوى تأهيلهم المهني والمعرفي وصولًا لتحقيق أعلى درجات الكفاءة في الأداء مع إتباع أعلى وأحدث معايير السلامة المهنية. وحث في كلمة وجهها للمتدربين على الحرص على تطبيق جميع المهارات المكتسبة خلال هذا البرنامج وتفعيله في مواقع العمل ونقل المعرفة لبقية منسوبي القطاع مذكرًا بأن المنتج الأول للشركة هو السلامة.

يشار إلى أن (غازكو) أطلقت خلال العام الماضي حزمة من المشاريعِ الطموحة والتي تهدف إلى تطوير أنظمة الأمن والسلامة في مرافق الشركة وفق أحدث المعايير المعتمدة من الجهات المعنية وبإشراف مباشر منها، وبالعمل مع أفضل الشركات العالمية والمحلية المتخصصة، ومن تلك المشاريعِ مشروع تحديث النظام الأمني المتكامل لفرعي الرياض وأبها، ومشروع تحديث نظام الإنذار والإطفاء بفرعي القصيم وأبها.