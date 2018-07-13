تباين أسعار النفط في ظل هبوط أسبوعي كبير

وكالات(صدى):

استقرت أسعار النفط دون تغير كبير، الجمعة، مع استيعاب السوق للتلقبات الكبيرة التي حدثت في وقت سابق من الأسبوع، والتي جعلت الخامين القياسيين يواجهان ثاني خسارة أسبوعية في تجاهل إلى حد ما لتحذيرات بشأن تقلص الطاقة الإنتاجية الفائضة.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتا، أو ما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 74.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 0523 بتوقيت جرينتش. وكان الخام ارتفع يوم الخميس 1.05 دولار للبرميل متعافيا من أدنى مستوى سجله خلال الجلسة عندما بلغ 72.67 دولار للبرميل. ويتجه الخام إلى هبوط أسبوعي بنحو أربعة بالمئة. وارتفع الخام الأمريكي خمسة سنتات إلى 70.38 دولار بعد أن ظل منخفضا خلال معظم فترات التداول في آسيا. ويتجه الخام إلى هبوط على أساس أسبوعي بأكثر من أربعة بالمئة.