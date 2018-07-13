مواطن يبادر بتسليم 6 قطع أثرية لمكتب السياحة والتراث الوطني ببيشة

محمد بن طحيطح(صدى):

بادر المواطن علي سعد الشهراني بتسليم ٦ قطع أثرية لمكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة بيشة.

وأوضح مدير المكتب عبدالله سعيد الأكلبي بأن المواطن علي الشهراني سلم قطع يعود تاريخ البعض منها إلى فترة قبل الإسلام، إلا قطعة حجرية واحدة تعود للفتره الإسلامية المبكرة، وقد تضمنت آيات سورة الفلق مكتوبة بطريقة النحت الغائر، مؤكدا بأن هذه المبادره لاتستغرب من المواطن السعودي الوفي لوطنه والمحافظ على تراث وآثار بلاده الغالية.

ومن جانبه، أوضح مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة بأن هذه المبادره هي من ثمرات حملة استعادة الآثار الوطنيه والتي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في عام ١٤٣٣هـ، مقدما شكره للمواطن الشهراني على هذه المبادرة الوطنية، محرصا على من لديهم قطع أثرية بأن يسلموها للهيئة أو فروعها في المناطق والمحافظات حرصا على آثار وتراث المملكة.