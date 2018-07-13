الجارالله: مهرجان أبها للتسوق يرحب كل عام بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

محمد بن طحيطح (صدى):

استقبل مدير مهرجان أبها للتسوق الأستاذ ابراهيم بن محمد الجارالله مدير عام فرع الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير فضيلة الشيخ جابر بن عبدالله الشهري يرافقه مساعد المدير العام الشيخ إبراهيم الكناني ومدير الشؤون الميدانية الشيخ عبدالله العلياني ومدير مركز هيئة المهرجان الشيخ عيد الألمعي, وذلك بمكتبه في إدارة المهرجان .

وذكر الجارالله بأن المهرجان في كل عام يرحب بتواجد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذين يحملون هم توعية وتوجيه المجتمع وزوار المهرجان بشكل خاص ويحرصون على تقديم النصح والإرشاد لهم فيما يخص الدين الحنيف أو القيم الإسلامية الحميدة , وأضاف بأنّ حماة الدين والقيم هم كالشمس التي تشعّ ضياء لتنير للمجتمع طريقه وفق ما تقتضيه الشريعة الإسلامية وتحثّ عليه من الالتزام بالمبادئ والقيم التي تسهم بشكل فعال في تنمية وتطوير المجتمع وتواكب المتغيرات الحياتية , وختم بشكره لفضيلة الشيخ جابر الشهري ومرافقيه على هذه الزيارة المثمرة والتي تثبت للجميع بأن مهرجان أبها للتسوق يرحب بالهيئة ويعتبرهم جزءًا لا يتجزّأ من نجاح التنظيم في كل عام نظير تعاونهم في توجيه الزوّار للالتزام بالأداب العامة والتقيّد بالأخلاق والقيم السامية والسلوكيات الإيجابية وغرس الخصال الحميدة في نفوس الشباب عماد المستقبل للوطن .

من جهته أشار رئيس مركز الهيئة بالمهرجان الشيخ عيد الألمعي بأن دورهم في المهرجان يقوم على الجولات الميدانيّة الراجلة بهدف تقديم النصح للمخالفين للآداب العامة , كما أثنى على زوار مهرجان أبها للتسوق من حيث الإلتزام وندرة المخالفات التي وإن وجدت لا تتعدى كونها تقليعات شعر أو لباس فقط .