بنوك تتجاوز قرار ” ساما ” وتستقطع أكثر من قسط من العميل

عادل الحربي (صدى):

قامت بنوك تجارية بتجاوز قرار مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، باستقطاع أكثر من قسط من العميل خلال دورة الراتب، حيث تضرر عدد من العملاء من الإجراء الذي اتخذته عدد من البنوك، في مخالفة صريحة لمضمون قرار ” ساما ” .

وفي هذا السياق، أبان أحد المواطنين أنه اقترض من أحد البنوك المحلية، وتأخرت بدفع القسط الذي يبلغ 1200 ريال؛ لتأخر الشركة التي يعمل بها في إيداع الراتب بحسابه.

مستكملاً: ” دخولنا الشهر الثاني تفاجأت أن البنك استقطع 2400 ريال أي قسط الشهر الحالي والسابق معًا، وفي حال مراجعة البنك أفاد الموظف بضرورة اشعار البنك في حال تأخر الشركة بإيداع الراتب أو أي أسباب خارجة عن إرادته ” .

وعلى صعيد آخر، قال المحامي أحمد الموجان، أن هناك بعض البنوك تستقطع أكثر من قسط في حال تأخر العميل بدفع القسط الشهري؛ مستندة على العقد المبرم بينها وبين العميل المقترض ” الموافقة المسبقة من العميل “.

وكانت مؤسسة النقد ” ساما ” قد أصدرت قرار يمنع البنوك من استقطاع أكثر من قسط شهري واحد لكل تمويل خلال دورة إيداع الراتب الواحد، وفي حال عدم موافقة العميل على الاستقطاع لأكثر من قسط يقوم العميل برفع شكوى لمؤسسة النقد والتي قد تلزم البنك برد المبلغ المستقطع.