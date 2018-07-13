امير عسير يدشن كرنفال خميس مشيط

محمد بن طحيطح(صدى):

دشن صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز كرنفال محافظة خميس مشيط الضوئي والذي يعد الحدث والفعالية الأولى على مستوى الشرق الإوسط حيث يقام لأول مرة بمحافظة خميس مشيط .

فعند وصول سموه كان في استقباله سعادة محافظ خميس مشيط رئيس لجنة التنمية السياحية والمشرف العام على الحفل الأستاذ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط .

وما أن وصل سموه للمكان المعد للإحتفال حتى عزفت فرقة القوات المسلحة السلام الملكي ” بعدها تجول سمو أمير المنطقة في كل من معرض الدفاع المدني ومعرض مكافحة المخدرات المقام على هامش المهرجان .

بعدها أخذ سموه مكانه وبدأت فقرات الحفل بآيات من القرآن الكريم تلا ذلك عرض فيلم قصير بعنوان ” ذاكرة موجان ” يسلط فيه الضوء على ماضي محافظة خميس مشيط العريق وحاضرها المشرق.

ثم دشن سموه فعاليات ” الضوء واللون ” بعرض اربع لوحات ضوئية غنائية وطنية بمشاركة فرقة شهران الشعبية برؤية فنية تقنية جديدة ومبتكرة خرجت عن المألوف والتقليديه في مثل هذه المهرجانات ، عبر لواحات إستعراضية قمه في الإبداع والإحترافية برؤية فنية وإخراج من رئيس اللجنة الاعلامية عضو لجنة التنمية السياحية بمحافظة خميس مشيط الأستاذ خالد بن مريط.

وفِي نهاية الحفل أنطلقت الألعاب الناريه راسمة في سماء الحفل لواحات غاية في الجمال .. وبعدها غادر سموه مودعا بما استقبل به من حفاوة وتكريم.