فرقة روح الترفيهية تواصل عروضها اليومية واستعداد للفعاليات التدريبية والثقافية

محمد بن طحيطح(صدى):

تواصل فرقة روح الترفيهية عروضها اليومية في مقر الفعاليات العائلية( كوكب حواء ) جوار حديقة الملك عبدالله بقيادة الإعلامي عبدالله الشهومي وذلك في عروضها الترفيهية الهادفة والموجهة للأطفال إضافة لمسابقات يومية وسحوبات على جوائز وهدايا للفائزين .

وذكرت هيفاء غرم المشرفة على المخيم أن هذه الفعاليات تهدف إلى الترويح البريء وإثارة الحماس من خلال مسابقات ومنافسات يومية في جو من المرح والنشاط ، فيما تبدأ يوم غدٍ الجمعة ندوة في فنون الإلقاء وعرض مقدم من الأستاذة أسماء فايز يشتمل على تجربتها في تنفيذ نادي أدبي للبنات الموهوبات في المجالات الثقافية والأدبية ، وتقديم عروض من إحدى الطالبات الموهوبات والحاصلات على جوائز ومراكز متقدمة في هذا المجال ، يشار إلى أنها ستبدأ في القاعة التدريبية يوم الأحد القادم وبالتعاون مع الغرفة التجارية بالنماص دورة نسائية متخصصة في المهارات الحياتية تستمر لأربعة أيام .