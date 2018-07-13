  • الجمعة 13

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. فرقة روح الترفيهية تواصل عروضها اليومية واستعداد للفعاليات التدريبية والثقافية

فرقة روح الترفيهية تواصل عروضها اليومية واستعداد للفعاليات التدريبية والثقافية

فرقة روح الترفيهية تواصل عروضها اليومية واستعداد للفعاليات التدريبية والثقافية
محمد بن طحيطح(صدى):

تواصل فرقة روح الترفيهية عروضها اليومية في مقر الفعاليات العائلية( كوكب حواء ) جوار حديقة الملك عبدالله بقيادة الإعلامي عبدالله الشهومي وذلك في عروضها الترفيهية الهادفة والموجهة للأطفال إضافة لمسابقات يومية وسحوبات على جوائز وهدايا للفائزين .

وذكرت هيفاء غرم المشرفة على المخيم أن هذه الفعاليات تهدف إلى الترويح البريء وإثارة الحماس من خلال مسابقات ومنافسات يومية في جو من المرح والنشاط ، فيما تبدأ يوم غدٍ الجمعة ندوة في فنون الإلقاء وعرض مقدم من الأستاذة أسماء فايز يشتمل على تجربتها في تنفيذ نادي أدبي للبنات الموهوبات في المجالات الثقافية والأدبية ، وتقديم عروض من إحدى الطالبات الموهوبات والحاصلات على جوائز ومراكز متقدمة في هذا المجال ، يشار إلى أنها ستبدأ في القاعة التدريبية يوم الأحد القادم وبالتعاون مع الغرفة التجارية بالنماص دورة نسائية متخصصة في المهارات الحياتية تستمر لأربعة أيام .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *