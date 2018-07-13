” مدن ” تمنح أرامكو رخصة تطوير مدينة الملك سلمان للطاقة

عادل الحربي (صدى):

منحت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ” مدن “، شركة أرامكة السعودية رخصة تطوير مدينة الملك سلمان للطاقة.

وتعد هذه الرخصة أول رخصة تصدرها ” مدن ” لمدينة طاقة، وذلك على ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين، حيث تعد مدينة الملك سلمان أول مدينة للطاقة ستلعب دورًا في سلسلة إمدادات الطاقة من تنقيب واستخراج وصناعات بتروكيماوية وكهربائية وتحلية مياه.

ومن جانبه أكد المدير العام لـ” مدن ” المهندس خالد السالم، أن مدن تعمل جاهدة من لدعم مشروع الملك سلمان للطاقة؛ دعمًا لمسيرة التنمية والاقتصاد الوطني، وتمكين الصناعة بالمملكة.

يُذكر أن مدينة الملك سلمان للطاقة تسهم في تمكين سلسلة الإمدادات المرتبطة بالصناعات والخدمات المساندة لقطاع الطاقة في المملكة والمنطقة؛ والذي يشمل أعمال التنقيب وانتاج النفط الخام وتكريرة، والطاقة الكهربائية التقليدية والبتروكيميائيات، وغيرها.