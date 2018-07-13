” مدن ” تمنح أرامكو رخصة تطوير مدينة الملك سلمان للطاقة
منحت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ” مدن “، شركة أرامكة السعودية رخصة تطوير مدينة الملك سلمان للطاقة.
وتعد هذه الرخصة أول رخصة تصدرها ” مدن ” لمدينة طاقة، وذلك على ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين، حيث تعد مدينة الملك سلمان أول مدينة للطاقة ستلعب دورًا في سلسلة إمدادات الطاقة من تنقيب واستخراج وصناعات بتروكيماوية وكهربائية وتحلية مياه.
ومن جانبه أكد المدير العام لـ” مدن ” المهندس خالد السالم، أن مدن تعمل جاهدة من لدعم مشروع الملك سلمان للطاقة؛ دعمًا لمسيرة التنمية والاقتصاد الوطني، وتمكين الصناعة بالمملكة.
يُذكر أن مدينة الملك سلمان للطاقة تسهم في تمكين سلسلة الإمدادات المرتبطة بالصناعات والخدمات المساندة لقطاع الطاقة في المملكة والمنطقة؛ والذي يشمل أعمال التنقيب وانتاج النفط الخام وتكريرة، والطاقة الكهربائية التقليدية والبتروكيميائيات، وغيرها.
ماجد[ عدد التعليقات: 1805 ] نشر منذ 31 دقيقة
افضل قرار وارامكو معروفه من ناحية التشجير وجمال الشوارع والبنيه التحتيه وسرعة انجاز المشروع 👏🏻👏🏻💕😍🌹
طلال[ عدد التعليقات: 1899 ] نشر منذ 30 دقيقة
الغربية مسحوب عليها 😓
عمار[ عدد التعليقات: 731 ] نشر منذ 29 دقيقة
اخي طلال
كله عينين بالراس بالعكس اغلبية المشاريع في الرياض والغربية
قبل شهر يبنون اكبر مشروع طاقه شمسية في العالم في الغربيهكله
طلال[ عدد التعليقات: 1899 ] نشر منذ 29 دقيقة
كلهم عينين في رأس نتمنى ان تكون مشاريع كبيرة في جدة تنتج وظائف كبيرة لان اغلب اهل الغربية موجودين في الشرقية عشان الوظائف