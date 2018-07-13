” التأمينات الاجتماعية ” تعلن عن فتح باب التقديم ببرنامج النخبة

نايف السالم(صدى):

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن فتح باب التقديم من خلال برنامج ” النخبة ” ، لحديثي التخرج، من أجل الانضمام إلى فريق عمل المؤسسة.

وأوضحت المؤسسة، أن للبرنامج عدة شروط للانضمام منها:

– أن يكون حاصلًا على مؤهل البكالوريوس من إحدى الجامعات المعتمدة من التعليم العالي.

– أن يكون المتقدم/ المتقدمة من حديثي التخرج لذات السنة.

– ألا يقل المعدل الأكاديمي عند التخرج عن التالي:

أ- 3 من 4 ” من الجامعات التي يكون معدلها من 4 ” .

ب- 4 من 5 ” من الجامعات التي يكون معدلها من 5 ” .

– ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 عامًا من التقويم الهجري، اعتبارًا من تاريخ تقديم الطلب، والتقديم مفتوح للرجال والنساء.

– أن يكون المتقدم/ المتقدمة سعودي الجنسية.

وبيّنت ” التأمينات الاجتماعية ” ، أن برنامج النخبة يهدف إلى تأهيل الكفاءات الواعدة من حديثي التخرج، وتسريع عملية بناء الكفاءات الخاصة بهم من خلال عدة برامج تدريبية مكثفة، فضلًا عن الاهتمام بتدريب وتطوير الملتحقين.

وأشارت المؤسسة، إلى أن من لديه الرغبة في التقديم على البرنامج ممن تنطبق عليه هذه الشروط، عليه التقدم وتعبئة البيانات كاملة في موعد أقصاه يوم السبت الموافق 01/09/2018م، موضحة أنه لن يُنظر لأي طلبات تقديم ترد بعد هذا التاريخ.

فيما لفتت إلى أن انطباق الشروط لا يعني القبول، وإنما سيخضع المرشحين للمفاضلة وعدد من الاختبارات من قبل مختصي البرنامج، مبينة أنه من المهارات أن يكون المتقدم/ المتقدمة من حاملي أحد التخصصات التالية: ” علوم حاسب آلي، هندسة حاسب آلي، نظم معلومات، العلوم في الاقتصاد، الإدارة المالية، التمويل والاستثمار، الإدارة الصناعية، إدارة العمليات ” .

بالإضافة لذلك، تشمل التخصصات: ” هندسة صناعية، إدارة الجودة، دراسات إكتوارية، التحليل الكمي، أساليب كمية، إحصاء، رياضيات، نظم معلومات إدارية ” .

وأبانت المؤسسة، أنه يمكن التقديم من قِبل الراغبين في الانضمام للبرنامج، وذلك عبر الرابط التالي: هنا .